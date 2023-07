Wissenschaftlich bestätigt: Radprofis betreiben Motor-Doping

Passy (Frankreich) - Beim Einzelzeitfahren der Tour de France am Dienstag geht es um Sekunden! Die Teams kämpfen mit allen Mitteln.

So wie hinter Lennard Kämna (26, BORA-hansgrohe, siehe unten) bei der deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren 2022, die der Bremer übrigens gewann.

Vielleicht ist Euch mal aufgefallen, dass bei einem Einzelzeitfahren, also wenn die Profis ganz flach auf einem Rad liegen und das Hinterrad eine Scheibe ist, sehr dicht hinter den Fahrern das Teamauto hinterherfährt.

Aber auch abseits des Fahrrads haben die Teams Möglichkeiten, die Fahrer schneller zu machen. Aber nicht, was ihr jetzt denkt!

Besonders eindrucksvoll sah man das beim italienischen Meister Filippo Ganna (26, INEOS Grenadiers/Italien) während des Giro d'Italia 2021, was auf TikTok geteilt wurde.

In erster Linie fährt es natürlich dort, um bei einem möglichen Defekt schnell das Rad tauschen zu können, was unfassbar schnell gehen muss.

Außerdem sitzen die sportlichen Leiter im Auto, da sie den Streckenverlauf auf ihren iPads sehen können und den Fahrer per Funk vor Gefahren warnen können, wie etwa sehr enge Kurven.

Ähnlich wie ein im Meer fahrendes Schiff eine Bugwelle vor sich her treibt, in der Delphine durch das Wasser gleiten, treiben auch Autos eine Art "Luftwelle" vor sich her. Diese "Luftwelle" soll den Fahrer etwas anschieben.

Das ist nicht nur Theorie, sondern wissenschaftlich bestätigt.

2015 hat der niederländischen Forscher Bert Blocken (49) in einer Studie nachweisen können, dass die Radprofis auf einem 50 Kilometer Einzelzeitfahren bis zu einer Minute schneller sind, wenn ein Auto hinter ganz dich ihnen herfährt.

Laut der UCI (Weltradsportverband) müssen die Teamfahrzeuge mindestens zehn Meter Abstand einhalten. Tun sie das, beträgt der Vorteil nur 3,9 Sekunden auf 50 Kilometer. Aber sie tun es eben nicht immer. Halbieren sie den Abstand auf fünf Meter, ist der Zeitvorteil schlagartig sechsmal so hoch: 24,1 Sekunden.

Zur Einordnung: Der Vorsprung des aktuell Führenden der Tour de France, Jonas Vingegaard (26, Jumbo-Visma/Dänemark), auf den Zweiten, Tadej Pogačar (24, UAE Team Emirates/Slowenien), beträgt gerade mal zehn Sekunden.