Er dominiert schon wieder! Francesco Friedrich bei der Bob-WM erneut auf Gold-Kurs

Winterberg - Er ist schon wieder auf Goldkurs! Francesco Friedrich dominiert nach seinem Sieg in Zweierbob bei der Weltmeisterschaft in Winterberg auch die Konkurrenz im großen Schlitten .

Mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Alexander Schüller und Felix Straub führt Francesco Friedrich bei der WM im Viererbob nach dem ersten Tag. © Robert Michael/dpa

Der Pirnaer liegt nach zwei von vier Läufen wie schon im kleinen Schlitten auf dem ersten Platz. Bereits 27 Hundertstel beträgt sein Vorsprung auf Dauer-Konkurrent Johannes Lochner, der auf Rang zwei liegt.

Der deutsche Verband kann sogar auf einen Dreifach-Erfolg hoffen, denn Adam Ammour verbesserte sich im zweiten Lauf vom vierten auf den dritten Platz. Er hat allerdings nur einen Hauch Vorsprung auf den Letten Emils Cipulis (fünf Hundertstel).

"Wir werden die erst mal im ersten Lauf morgen schocken und dann ist das Ding, denke ich, erledigt. Das soll unser Ziel sein. Den dritten Lauf machen wir immer gern von vornweg und deshalb hoffen wir, dass uns das auch gut gelingt", powerte Friedrich nach den beiden Läufen gleich schon wieder in Richtung Entscheidung am Sonntag.

Der Bob-Dominator, der vor seinem insgesamt 16. WM-Titel steht, ist rechtzeitig zu den Titelkämpfen in Winterberg zu alter Stärke zurückgekehrt und hatte am vergangenen Wochenende bereits den Zweierbob dominiert, obwohl er keinen einzigen Weltcup im kleinen Schlitten in dieser Saison gewonnen hatte.