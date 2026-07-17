17.07.2026 13:08 Der Zeitplan steht, aber daran hakt der Klopp-Start als Bundestrainer noch

Jürgen Klopp soll in der kommenden Woche offiziell als neuer Bundestrainer der Nationalmannschaft vorgestellt werden. Einige Details sind aber noch zu klären.

Von Florian Mentele

Frankfurt am Main - Auf der Zielgeraden! Mit dem DFB soll sich Jürgen Klopp bereits auf ein Engagement als neuer Bundestrainer geeinigt haben, trotzdem lässt eine offizielle Bekanntgabe auf sich warten. Woran hakt es also noch und wann sehen die deutschen Fans das strahlende Lächeln des 59-Jährigen endlich über einem Adler auf der Brust?

Jürgen Klopp (59, r.) ist derzeit noch bei der WM unterwegs. Anschließend soll er den Posten des Bundestrainers übernehmen. © Tom Weller/dpa Wie der "kicker" in seiner neuesten Ausgabe berichtet, soll "Kloppo" bereits in der kommenden Woche nach seiner Rückkehr aus den USA, wo er aktuell noch als WM-Experte unterwegs ist, als neuer Coach der Nationalmannschaft vorgestellt werden. Demnach müssen zuvor nur noch wenige Details geklärt werden. Der frühere Liverpooler erhalte einen Vierjahresvertrag bis 2030, so viel sei schon klar. Nur bei etwaigen Klauseln herrsche noch Klärungsbedarf. Etwa wann der Deutsche Fußball-Bund im Falle des Misserfolgs auch ohne dicke Abfindung die Reißleine ziehen könnte. Beim inzwischen ausgeschiedenen Ex-Trainer Julian Nagelsmann (38) habe eine entsprechende Vereinbarung für das WM-Aus in der Gruppenphase bestanden, für sein Team war dann aber erst unmittelbar danach im Sechzehntelfinale Schluss, was den DFB jetzt Millionen kosten soll. Daneben hängt der Klopp-Deal mittlerweile vor allem an Red Bull. Die Überlegung, dass der gebürtige Stuttgarter auch als Bundestrainer weiter Werbebotschafter für den Brausekonzern bleibt, hatte bereits für Kritik gesorgt.

Red Bull im Fokus - Kritik an Klopp-Gehalt