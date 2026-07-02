Ehemaliger DFB-Boss verrät: In diesem Jahr sollte Klopp bereits Bundestrainer werden

Frankfurt am Main - Nach dem bitteren WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay scheinen die Tage von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) gezählt. Als heißester Kandidat für seine Nachfolge wird Kult-Coach Jürgen Klopp (59) gehandelt. Wie jetzt herauskam, sollte der gebürtige Stuttgarter das Amt beim Deutschen Fußball-Bund bereits 2022 übernehmen.

Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel (64) hat verraten, dass Jürgen Klopp (59) bereits 2022 Bundestrainer werden sollte. © Arne Dedert/dpa

Das hat der einstige Präsident des Verbandes, Reinhard Grindel (64), verraten. Wie er dem Münchner Merkur mitteilte, gab es bereits 2019 Bestrebungen, Jürgen Klopp in dieses Amt zu holen.

"Das wusste Klopp auch, weil ihm dies Vertreter des DFB im Frühjahr 2019 in Liverpool erläutert haben", sagte Grindel. Doch warum kam es dann nicht so? "Wegen meines Rücktritts sind diese Überlegungen offenbar nicht weiterverfolgt worden", so der einstige Präsident.

Schon in den damaligen Jahren gab es immer wieder Gerüchte um ein Engagement Klopps bei der deutschen Nationalmannschaft, letztlich blieb er aber bis Sommer 2024 Trainer des FC Liverpool, bevor er vom Niederländer Arne Slot (47) dort beerbt wurde.

Im April 2019 trat Grindel zurück, der damalige Bundestrainer Jogi Löw (66) blieb bis November 2021 im Amt, ehe Hansi Flick (61) übernahm. Er wurde dann Ende September 2023 nach einer kurzen Übergangsphase von Julian Nagelsmann abgelöst.

Nun scheint aber auch dessen fast dreijährige Amtszeit zu enden. In den kommenden Tagen will die DFB-Führung über und mit ihm sprechen.