Stich ins Herz der deutschen Fans: Hört Jürgen Klopp ein für alle Mal auf?

Liverpool (England) - Seit Jürgen Klopp (56) das Ende seiner Ära beim FC Liverpool angekündigt hat, hegen viele deutsche Fußballfans einen Traum, in dem der Erfolgscoach mit dem Bundesadler auf der Brust an der Seitenlinie steht. Aktuell sieht es allerdings nicht danach aus, als würde dieser Wunsch in Erfüllung gehen.