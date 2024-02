Klopp und Nagelsmann: Spektakulärer Jobtausch im Sommer?

Liverpool/Frankfurt am Main - Das wäre ein absolut spektakulärer Tausch im Sommer und ein Traum für viele Fans der deutschen Nationalmannschaft : Wechseln Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und Jürgen Klopp (56), scheidender Trainer beim FC Liverpool, die Jobs?

Doch auch die Bayern jagen den Spanier, der ohnehin bei der Werkself aber noch einen Vertrag bis Ende Juni 2026 besitzt. So soll Liverpool nun Nagelsmann ins Auge gefasst haben.

Er wäre also sogar ablösefrei zu haben. Zuletzt rankten sich die Gerüchte immer wieder um Xabi Alonso (42) , der mit Bayer Leverkusen eine sensationelle Saison spielt und auf dem besten Wege ist, aus "Vizekusen" endlich einen Titel-Klub zu machen.

Mit dem geht die DFB -Auswahl zwar in die Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land, doch danach läuft der Vertrag des ehemaligen Trainers des FC Bayern aus.

Das scheint aktuell durchaus möglich, denn wie " The Telegraph " berichtet, haben die Reds für die Zeit nach der Ära Klopp großes Interesse an Nagelsmann bekundet.

Die beiden schätzen sich: Nagelsmann (l.) und Klopp. © IMAGO / Sportimage

Also ähnlich wie Jürgen Klopp, der aktuell auf dem besten Wege ist, sich mit Titeln aus Liverpool zu verabschieden.

Der Klub führt die Tabelle der Premier League an. Seitdem der Coach verkündet hat, dass seine Zeit in England im Sommer ablaufen wird, träumt man in Deutschland davon, dass Klopp endlich den Job des Bundestrainers annimmt.

Somit könnte es im Sommer tatsächlich einen Tausch zwischen ihm und Nagelsmann geben. Zwar hatte Klopp betont, dass er erst mal keinen Verein trainieren wollte, doch bei der Auswahl ist es eine andere Belastung als in einem Klub.

Der DFB dürfte lange bei ihm vorgefühlt haben, bis jetzt hat sich Klopp zu seinen genauen Zukunftsplänen aber noch nicht geäußert.

Im September hatte er dem Verband nach dem Rauswurf von Hansi Flick (59) abgesagt, doch da war auch noch nicht klar, dass er Liverpool im Sommer verlässt.

Die Zukunft Nagelsmanns dürfte aber auch vom Abschneiden bei der Heim-EM abhängen. Zuletzt hatte er Toni Kroos (34) zu einer Rückkehr in die Auswahl bewegt.