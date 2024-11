Mick Schumacher gibt sich nach Formel-1-Aus trotzig: "Ist nur ein Kapitel!"

Die Chancen, dass das so kommt, werden allerdings mit jedem verstreichenden Jahr kleiner. Auch für 2025 bekommt Mick kein Stammcockpit in der Königsklasse. Teams wie Audi, Williams und Alpine hatten sich zuvor für andere Fahrer entschieden. Damit geht seine Karriere ins dritte Jahr ohne Grand-Prix-Einsatz.

Klar wird bei diesen Zeilen: Aufgeben ist für ein Mick offenbar keine Option. Anscheinend hat er die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, eines Tages wieder in einem Formel-1-Auto zu sitzen und den gleichen Traum wie sein berühmter Vater Michael zu leben.

Auf Facebook teilte der 25-Jährige ein simples Statement auf Englisch: "Das Leben läuft nicht immer wie geplant und Rückschläge können manchmal hart zu begegnen sein", so Schumi junior.

Hatten ein schwieriges Verhältnis: Der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner (59) hatte Mick in seinen bislang einzigen beiden Formel-1-Jahren immer wieder heftig kritisiert. (Archivbild) © AFP/Andrej Isakovic

Fraglich ist, wie Micks Karriere verlaufen wäre, hätte er sich 2021 als Teil der Ferrari Academy nicht dem US-Team Haas angeschlossen.

Bei dem Hinterbänkler-Team kämpfte Mick meist mit einem unterlegenen Auto, dazu gab es internen Streit mit dem damaligen Teamchef Günther Steiner (59).

Nach mehreren Crashs und wenig überzeugenden Ergebnissen war für ihn nach der Saison 2022 schon wieder Schluss. Auch durch eine Reservisten-Rolle beim Mercedes-Team und als Langstreckenfahrer für Alpine in der WEC konnte sich Schumi junior nicht für ein erneutes Formel-1-Engagement empfehlen.

Nun muss Mick Schumacher sich also eine Alternative überlegen. Motorsport-Experte Christian Danner (66) hatte dazu bereits Überlegungen angestellt, Mick könne in den USA frei von jeglichem Druck in der IndyCar-Series starten.