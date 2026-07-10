Deutliche Worte von Ex-Teamchef: Droht Bruchpilot Mick Schumacher der Rauswurf?

USA - Droht Mick Schumacher der nächste Karriere-Knick? Laut Aussage seines früheren Formel-1 -Teamchefs hängt sein Engagement in der IndyCar-Serie am seidenen Faden.

Günther Steiner (61) ist ehemaliger Teamchef des Formel-1-Rennstalls Haas. (Archivfoto) © Hasan Bratic/dpa

Unter Günther Steiner (61) fuhr der Sohn von Rennsport-Legende Michael Schumacher (57) von 2021 bis 2022 für den US-Rennstall Haas in der Königsklasse. Bei Fehlern des jungen Deutschen nahm der Italiener stets kein Blatt vor den Mund.

Auch heute hat er die Laufbahn seines ehemaligen Piloten noch im Blick - und weiter eine klare Meinung. "In eine andere Rennserie zu wechseln, ist für die Jungs immer schwierig", zeigt sich Steiner im Interview mit "Sportbible" zunächst verständnisvoll.

Ergänzend fügt der Motorsport-Funktionär noch hinzu: "Wir alle denken, dass man alles fahren kann und schnell ist, wenn man mal in der Formel 1 war. Aber so läuft es nicht." Die bisherigen Resultate von Schumi Junior untermauern seine Haltung.

Bis dato ist ein 16. Platz das beste Ergebnis, das Schumacher in seiner ersten IndyCar-Saison einfahren konnte. Nach elf von 16 Rennwochenenden belegt der 27-Jährige mit 108 Punkten nur Rang 25 von 33 in der Meisterschaftswertung.