England nach Final-Kummer am Scheideweg: Übernimmt jetzt Thomas Tuchel?

London (England) - Kehrt er als Nationaltrainer auf die Insel zurück? Trotz der Silbermedaille bei der Europameisterschaft 2024 überwiegt in England nach zwei verlorenen EM-Endspielen in Folge die Enttäuschung. Coach Gareth Southgate (53) steht ohnehin in der Dauerkritik. Ein deutscher Übungsleiter soll bereits auf seine Nachfolge schielen.