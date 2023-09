Drolliger Gast platzt in Doppel-Partie von deutschem Tennis-Ass!

New York (USA) - Trotz der dramatischen Niederlage gegen Coco Gauff (19) verabschiedete sich Laura Siegemund (35) noch nicht gänzlich von den US Open. Im Damen-Doppel mit Vera Zvonareva (38) konnte das deutsche Tennis-Ass nach all dem Wirbel bereits zwei Siege einfahren und dabei sogar einen niedlichen Platzstürmer bewundern.