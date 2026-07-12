Emotionales Gedenken! Als die Wimbledon-Siegerin ihre tote Mama erwähnt, fließen bei allen die Tränen

London - Nach einer emotionalen und sportlichen Achterbahnfahrt sicherte sich Tennis -Profi Linda Noskova (21) am Samstag ihren ersten Grand-Slam-Sieg und das auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. Dass das Turnier für sie eine besonders emotionale Bedeutung hat, verdeutlichte sie auf der Siegerehrung. Denn vor fast exakt zwei Jahren verstarb ihre Mama Ivana kurz vor dem Start der "All England Championships" nach einem langen Krebsleiden.

Nach ihrem Triumph gedachte Wimbledon-Siegerin Linda Noskova (21) ihrer verstorbenen Mama Ivana. © Kin Cheung/AP/dpa

Noch am Vorabend des Endspiels dachte sie an ihre Mama, als sie abends im Bett lag. "Ich denke, sie wäre stolz, ich denke, ich habe sie glücklich gemacht", sagte Noskova in einem TV-Interview am Abend ihres Triumphs.

Nach dem Dreisatzsieg (6:2, 5:7, 6:3) gegen ihre Landsfrau Karolína Muchová (27) am Samstag erhielt sie die Trophäe aus den Händen der Princess of Wales, Kate (44).

Anschließend fand sie tolle Worte für ihre Konkurrentin, zu der sie eine tiefe Freundschaft pflegt, aber auch für ihr Team.

Als sie sagte: "Ich möchte meinem Papa danken, dass er hierhergekommen ist", kämpfte Linda Noskova das erste Mal mit den Tränen. Zunächst bedankt sie sich noch bei den anderen Familienmitgliedern, dass sie nach London geflogen sind: "Ich weiß, ihr mögt das Fliegen nicht, ich weiß das zu schätzen", erklärte sie.

Nach einigen Worten an ihre Freunde und ihren Coach wurde es emotional: "Es gibt noch eine Person, der ich danken möchte und das ist meine Mama", sagte die Tschechin mit zitternder Stimme und fügte hinzu: "Ohne sie würde ich definitiv niemals hier stehen. Also danke Dir", erklärte Noskova und schickte einen Handkuss gen Himmel.

Nicht nur alle in ihrer Box, sondern auch Tennis-Legende Martina Navratilova (69) und Landsfrau Petra Kvitová, die zweimal Wimbledon gewann (2011, 2014), wischten sich die Tränen aus dem Gesicht.