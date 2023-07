"Hamburg European Open": Für Niemeier und Lys ist im Viertelfinale Schluss

Hamburg - Das wars: Jule Niemeier (23) und Eva Lys (21) sind bei den " Hamburg European Open " im Viertelfinale am Donnerstag ausgeschieden.

Die Dortmunderin kam wie schon in der Runde zuvor nicht gut ins Match. Die Weltranglisten-225. Saville holte sich daher nach 51 Minuten den ersten Durchgang.

Die 23 Jahre alte Niemeier unterlag gegen die Qualifikantin Daria Saville (29) aus Australien mit 3:6, 2:6 und verpasste ihren zweiten Halbfinal-Einzug bei der Sandplatzveranstaltung am Rothenbaum nach 2021.

Auch für Eva Lys (21) war in der Runde der letzten acht Schluss. Die Deutsch-Ukrainerin verlor glatt in zwei Sätzen. © Marcus Brandt/dpa

Die Hamburgerin Lys verlor vor ihrem Heimpublikum auf dem Centre Court gegen die Niederländerin Arantxa Rus (32) mit 2:6, 2:6.

Gegen die an Nummer sieben gesetzte Rus hatte die in Kiew geborene Weltranglisten-167. nach tollen Auftritten in den Runden zuvor kaum eine Chance und verabschiedete sich nach 1:16 Stunden aus dem Hamburger Turnier.