Spitzentennis in Berlin: Niemeier kämpft sich durch die Quali und erwischt Hammerlos

Berlin - Zweimal musste sie über drei Sätze gehen, doch mit einer starken kämpferischen Leistung hat sich Jule Niemeier (23) das Ticket fürs Hauptfeld der Bett1Open in Berlin erspielt.

Jule Niemeier (23) spielte sich in Berlin durch die Quali und trifft jetzt auf Titelverteidigerin Ons Jabeur (28). © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Die Dortmunderin setzte sich erst gegen die deutsche Nachwuchshoffnung Noma Noha Akugue (19, 4:6, 6:2, 6:3) durch.

Am Sonntag besiegte sie die Belgierin Greet Minnen (25) ebenfalls in drei Durchgängen (7:6, 3:6, 6:2).

Im Hauptfeld erwischt sie nun aber ein hammerhartes Los. Denn die 23-Jährige muss gegen die an vier gesetzte Ons Jabeur (28) ran. Sie ist die Titelverteidigerin in der Hauptstadt.

Die Tunesierin ist auf Gras enorm gefährlich mit ihrem Spiel. Das stellte die Weltranglisten-Sechste im vergangenen Jahr auf dem heiligen Rasen von Wimbledon unter Beweis.

Dort zog sie ins Finale ein, unterlag dort nur knapp der in Berlin an zwei gesetzten Elena Rybakina (24).

Niemeier hatte es in London immerhin bis ins Viertelfinale geschafft, ehe sie der deutschen Nummer eins Tatjana Maria knapp in drei Sätzen unterlag.

An der "Hundekehle" schlägt die 23-Jährige aber erst am Dienstag wieder auf. Ebenso Laura Siegemund (35), die sich in der Qualifikation auch ins Main Draw spielte.