Über 30 Jahre nach dem letzten deutschen Sieg: Tamara Korpatsch tritt in Fußstapfen von Steffi Graf

Hamburg - Tamara Korpatsch hat sich ihren großen Traum erfüllt und die Hamburg Ladies Open gewonnen. Im Endspiel des WTA-250-Turniers in ihrer Heimatstadt setzte sich die 31-Jährige eindrucksvoll mit 6:3, 6:3 gegen Anna Bondar (29) aus Ungarn durch und trat damit in die Fußstapfen von Steffi Graf (57). Die Tennis-Legende hatte 1992 für den letzten deutschen Triumph am Rothenbaum gesorgt.

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch (31) in Aktion. © Markus Tischler/dpa

Korpatsch kassierte für ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour 32.520 Euro Preisgeld und machte einen großen Sprung in der Weltrangliste, in der sie zum ersten Mal in ihrer Karriere unter den Top 50 geführt wird.

Die Hamburgerin begann die Partie hoch konzentriert und erspielte sich auf dem gut besuchten Centre Court schnell eine 3:0-Führung. Zwar verkürzte Bondar nach einem Break auf 3:4, doch der Deutschen gelang postwendend das Re-Break und kurz danach der Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang nahm Korpatsch ihrer Rivalin das Aufschlagspiel zum 3:2 und nutzte dann im neunten Spiel ihren ersten Matchball zum umjubelten Sieg.

Zuvor waren auf dem Centre Court Turnierbotschafterin Andrea Petkovic (38) und die frühere Weltranglisten-Erste und fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Martina Hingis (45) in einem Showmatch aufeinandergetroffen.

Die beiden ehemaligen Weltklasse-Spielerinnen hatten sichtlich Spaß an dem Duell, das Hingis am Ende in drei verkürzten Sätzen für sich entschied.