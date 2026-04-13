13.04.2026 09:14 Petković verteidigt Sendung und zeigt sich als knallharte WSMDS-Moderatorin

Im Staffel-Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" konnte Gast-Moderatorin Andrea Petković ihr Pult verteidigen – und Joko früh verabschieden.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Die finale Sendung hat sie sich gekrallt – und konnte auch nicht vom Thron gestoßen werden: Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) beendet als amtierende Moderatorin die elfte Staffel "Wer stiehlt mir die Show?".

Feiert das Einstecken, wie er das Austeilen liebt: Kabarettist Till Reiners (40, l.) bekommt verbale Tiefschläge von Moderatorin Andrea Petković (38). © Joyn / Anna Reuter Nicht nur hat damit zum ersten Mal eine Sportlerin den Quoten-Magneten moderiert. Auch gab es eine Sendung mit Seltenheitswert: Joko Winterscheidt (47) verpasste nicht nur, sich seine Show-Erfindung zurückzuholen. Er flog sogar als erster Promi aus dem Studio. Nicht als erster Kandidat selbst, das war Wildcard Hanna, aber vom Stamm-Cast musste er nach der zweiten Gewinnstufe seine Sachen packen. Petković eröffnete "ihre" Show mit einer Konzert-reifen Live-Performance des Dauerbrenners "Mr. Brightside". Immerhin ebenfalls von "The Killers", wie auch der sonstige Intro-Song "The Man". Bares für Rares Knatsch bei "Bares für Rares": Experte glaubt an Objekt-Echtheit, Händler widersprechen Danach zeigte sich der Ex-Tennisprofi von seiner fiesen Seite. Wo Kabarettist Till Reiners (40) in seiner Ausgabe noch einen eigenen Abschnitt wählte, um seine Kontrahenten zu "roasten", verteilte sie die spontanen Seitenhiebe auf die komplette Anfangsphase der Ausgabe.

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