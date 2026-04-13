Petković verteidigt Sendung und zeigt sich als knallharte WSMDS-Moderatorin

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Im Staffel-Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" konnte Gast-Moderatorin Andrea Petković ihr Pult verteidigen – und Joko früh verabschieden.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Die finale Sendung hat sie sich gekrallt – und konnte auch nicht vom Thron gestoßen werden: Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) beendet als amtierende Moderatorin die elfte Staffel "Wer stiehlt mir die Show?".

Feiert das Einstecken, wie er das Austeilen liebt: Kabarettist Till Reiners (40, l.) bekommt verbale Tiefschläge von Moderatorin Andrea Petković (38).
Feiert das Einstecken, wie er das Austeilen liebt: Kabarettist Till Reiners (40, l.) bekommt verbale Tiefschläge von Moderatorin Andrea Petković (38).  © Joyn / Anna Reuter

Nicht nur hat damit zum ersten Mal eine Sportlerin den Quoten-Magneten moderiert. Auch gab es eine Sendung mit Seltenheitswert: Joko Winterscheidt (47) verpasste nicht nur, sich seine Show-Erfindung zurückzuholen.

Er flog sogar als erster Promi aus dem Studio. Nicht als erster Kandidat selbst, das war Wildcard Hanna, aber vom Stamm-Cast musste er nach der zweiten Gewinnstufe seine Sachen packen.

Petković eröffnete "ihre" Show mit einer Konzert-reifen Live-Performance des Dauerbrenners "Mr. Brightside". Immerhin ebenfalls von "The Killers", wie auch der sonstige Intro-Song "The Man".

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Danach zeigte sich der Ex-Tennisprofi von seiner fiesen Seite.

Wo Kabarettist Till Reiners (40) in seiner Ausgabe noch einen eigenen Abschnitt wählte, um seine Kontrahenten zu "roasten", verteilte sie die spontanen Seitenhiebe auf die komplette Anfangsphase der Ausgabe.

Petković knallhart: "Spiel doch heute mal einen klugen Mann"

Show-Erfinder Joko Winterscheidt (47) musste seine eigene Sendung als erster Promi verlassen.
Show-Erfinder Joko Winterscheidt (47) musste seine eigene Sendung als erster Promi verlassen.  © Joyn / Anna Reuter

So sagte Reiners bei der Vorstellung, dass er ja immer Schauspieler werden wollte. Petković meinte daraufhin, dass er nun ja die Chance auf eine ganz besondere Rolle habe: "Spiel doch heute mal einen klugen Mann", konterte sie.

Sänger Nico Santos (33) schlug die Hände über dem Kopf zusammen und fragte – natürlich trotz allem gut unterhalten – wo die Bosheit plötzlich herkam. "Das kommt einfach so aus mir raus", gestand die Athletin. Es sei gar nicht geplant.

Böse nahm es ihr freilich niemand. Vor allem Reiners schien tatsächlich viel Spaß daran zu haben, jetzt die Retourkutsche zu bekommen.

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Zumindest, bis er im Halbfinale Abschied nehmen musste und – endlich – auch Nico Santos im Finale stehen durfte. Das Problem: Er hatte nur eine Gewinnstufe – nämlich die letzte – für sich entschieden und damit nur eine der Vorteilsmünzen für sich gesichert.

Und sobald er die im End-Quiz einmal falsch setzt, ist es vorbei. Und genau das passierte beim Spielstand von 3:4, als er allmählich setzen musste.

Allerdings wusste die Gast-Moderatorin die Antwort auf die Frage: "Bei welcher Zahl wird im Tanzunterricht gezählt, um Schritte zu koordinieren?" Mit der Antwort "8" schaffte sie es auf den "Walk of Brain", der immer am Staffelende dem letzten Show-Sieger winkt.

Titelfoto: Montage: Joyn / Anna Reuter (2)

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