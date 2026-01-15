Von Reit-Simulator bis Pferde-Solarium: Das alles erwartet Euch auf der "Partner Pferd"

Leipzig - Auf der Leipziger Messe dreht sich an diesem Wochenende wieder alles ums Pferd. Bereits zum 28. Mal lädt die "Partner Pferd" in die Hallen der Messestadt und bietet alles rund ums treue Reittier. Natürlich darf dabei auch der Wettkampf nicht fehlen. Und auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten.

Die "Partner Pferd" lockt am Wochenende wieder Reitsport-Fans auf die Leipziger Messe. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Kinder-Erlebniswelt in Halle 3 wurde dazu noch einmal überarbeitet, sagte Messe-Sprecher Carsten Lorenz bei einem Presserundgang am Donnerstag. Dazu konnten sogar zwei berühmte Gesichter für den Bereich gewonnen werden: die Hörspielheldinnen Bibi und Tina.

"'Bibi & Tina' feiern in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum. Wie kann man das besser einleiten als mit einem Auftritt auf unserer Messe?", frohlockte der Pressesprecher. Neben Schauspielerinnen, die die beiden verkörpern werden, können sich kleine Besucher auch auf Steckenpferde freuen, die an Amadeus und Sabrina angelehnt sind und mit denen ein Hindernis-Parkour absolviert werden kann. Darüber hinaus werde auch das sogenannte "Hobby Horsing" angeboten.

Während in Halle 3 die Pferdefans mit allerlei Messeständen auf ihre Kosten kommen, steht in Halle 1 der Turnier-Charakter der "Partner Pferd" im Mittelpunkt. Schon seit Donnerstag laufen die großen und kleinen Wettkämpfe in der extra angelegten Arena.

Laut Turnierchef Volker Wulff von der EN Garde Marketing GmbH ist Leipzig aus dem internationalen Wettkampfkalender inzwischen nicht mehr wegzudenken. "Der jährlich wiederkehrende Spitzensport und die unbeschreibliche Atmosphäre haben dazu beigetragen, Leipzig zu einem der Topturniere der Welt zu machen."