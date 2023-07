Tragödie um deutsches Pferd: Tier erleidet Trümmerbruch und muss eingeschläfert werden

Die beiden nahmen am Wochenende am Nationenpreis in Jardy, nördlich von Paris, teil. Bei der Kombination aus Dressur und Gelände ereignete sich im zweiten Part ein folgenschwerer Zwischenfall.

Das Duo verbrachte über zehn gemeinsame Jahre. © IMAGO / Ingo Wächter

Erst vor Kurzem war das Duo Vierter bei den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen in der Lüneburger Heide geworden.

Insgesamt 61 Prüfungen absolvierte Marzahl mit Valentine in zehn Jahren, 2017 gingen sie erstmals bei nationalen Titelkämpfen an den Start.

Aber schon 2012 wurde die Szene der Vielseitigkeitsreiter auf die beiden aufmerksam. Nun muss die 40-Jährige den Verlust ihres geliebten Tieres verkraften.

Mit dem tragischen Ereignis ist auch der Nationenpreis für das deutsche Team im französischen Jardy beendet.

Von den anderen drei Teilnehmern hat Calvin Böckmann auf "The Phantom of the Opera" noch Chancen auf einen Podestplatz in der Einzelwertung.