"Gibt keine Worte, um unseren Schmerz zu beschreiben": Sport-Star trauert um seine Tochter
Los Angeles (USA) - Einen tragischeren Verlust kann es im Leben junger Eltern wohl kaum geben. Der US-amerikanische Baseball-Star Alex Vesia (29) und seine Ehefrau Kayla trauern um ihre Tochter Sterling Sol.
"Unsere wundervolle Tochter ist am 26. Oktober in den Himmel gekommen", schrieb der Relief-Pitcher der Los Angeles Dodgers am Freitag zu einem herzzerreißenden Foto auf Instagram.
"Es gibt keine Worte, um unseren Schmerz zu beschreiben, aber wir tragen sie in unserem Herzen und schätzen jede Sekunde, die wir mit ihr hatten", fügte der 29-Jähirge an. "Unser kleiner Engel, wir lieben dich für immer und werden dich ewig bei uns tragen."
Am 23. Oktober, unmittelbar vor dem Beginn der World Series, hatten die Dodgers ihren Werfer aus "tiefgreifenden persönlichen Familienangelegenheiten" freigestellt, ohne dabei Details zu nennen. Vesia und seine Frau erwarteten zu diesem Zeitpunkt ihr erstes Kind.
Ab dem dritten Spiel der Post-Season trugen die Teamkollegen des Dodgers-Stars seine Trikotnummer 51 auf ihren Kappen, in Spiel sechs gegen die Toronto Blue Jays schlossen sich auch die Pitcher der Gegner an.
Das Team aus L.A. hielt sich aber bedeckt: "Wir wollten einfach keinen Druck aufkommen lassen. Das hier ist so viel größer als Baseball", erklärte Franchise-Präsident Andrew Friedman inzwischen in einem Statement.
Alex Vesia bedankt sich bei der Baseball-Familie und dem Krankenhaus
Vesia bedankte sich in dem traurigen Post auch bei seiner Mannschaft und den Fans für den Umgang mit der Situation.
"Unsere Basketball-Familie hat uns sehr unterstützt und ohne sie hätten wir das nie geschafft", schrieb der Pitcher. "Vielen Dank an die Dodger Nation, die Blue Jays und alle Baseball-Fans für Ihre Liebe und Unterstützung. Wir haben ALLE Ihre Nachrichten, Kommentare und Beiträge gesehen. Das hat uns sehr getröstet."
Zudem sprach der US-Amerikaner seine Wertschätzung für das medizinische Personal im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles aus, das sich hervorragend um seine Frau und seine verstorbene Tochter gekümmert habe.
