Die Margon Arena bebte! DSC gewinnt unfassbaren Ost-Kracher gegen Schwerin

Dresden - Über zwei Stunden und acht Minuten bebte die Margon Arena in Dresden am Samstagabend, die Halle stand kopf, als Mette Pfeffer mit einem krachenden Block den hart erkämpften Sieg für den DSC im Prestige-Duell mit dem SSC Palmberg Schwerin perfekt gemacht hatte.

Nach 128 hart umkämpften Minuten kannte der Jubel beim DSC keine Grenzen mehr, der 3:2-Sieg gegen Schwerin war perfekt. © Lutz Hentschel

Mit 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 25:20, 15:6) rang das Team von Trainer Alexander Waibl den Gegner förmlich nieder. "Ich bin extrem zufrieden. Wenn man in die Augen der Spielerinnen geblickt hat, hat man die Müdigkeit in den Augen gesehen. Das musst Du dann als junge Spielerin, den Druck von zwei Top-Spielen, auszuhalten, erstmal machen. Das hat uns jetzt sehr viel geholfen für unsere Platzierung in der Tabelle", zeigte sich der Coach zufrieden. Nach dem Erfolg im Supercup war es der zweite Sieg in dieser Saison über den aktuellen Deutschen Meister.

Nach der klaren 0:3-Niederlage in Stuttgart fehlte dem DSC ein wenig die Frische und über drei Sätze lang auch stets ein guter Start. Während das im ersten Durchgang noch durch starke Aufschläge in der Endphase von Miku Akimoto ausgeglichen werden konnte und das Team auf ein gutes Niveau kam, wurde es in den Sätzen zwei und drei zunehmend schwieriger.

Die Annahme wankte ein wenig, die Beine waren schwer, die frischen Ideen im Zuspiel nicht immer vorhanden. Zu viele Fehler schlichen sich in das Spiel des Gastgebers, der im dritten Satz zwar stark kämpfte und zwei Satzbälle abwehrte, am Ende aber doch mit 24:26 das Nachsehen hatte.