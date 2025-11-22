DSC-Girls sind heiß: Heute soll das Halbfinale im Pokal klargemacht werden
Dresden - Bevor das Pokal-Endspiel in der kommenden Saison in die Kölner Lanxess-Arena umzieht, wollen die DSC-Girls ein letztes Mal nach Mannheim. Die Hürde auf dem Weg dorthin heißt Ladies in Black Aachen im Viertelfinale am Samstag in der Margon Arena (18 Uhr).
"Das kann eine ganz, ganz enge Kiste werden und wir müssen unser A-Spiel auspacken", weiß Coach Alex Waibl (57). Denn Aachen ist gefährlich gut unterwegs, unterlag in dieser Saison bisher lediglich den übermächtig erscheinenden Stuttgarterinnen und dazu noch den Mädels aus Schwerin.
Das große Fragezeichen ist allerdings die eigene Form. Denn die beiden Auftritte in Emlichheim und in Hamburg, in denen der DSC jeweils als haushoher Favorit angetreten ist und letztlich auch gewann, verliefen nicht zufriedenstellend. "Etwas zu wenig Spannung", "Körpersprache", und "vielleicht nicht das Selbstvertrauen, das wir bräuchten", machte der 57-Jährige aus.
"Die Mannschaft hat Bock, sie ist heiß", spürte Waibl aber in der Trainingswoche. Einer der Gründe dafür ist die vollständige Trainingsrückkehr von Lorena Lorber Fijok (22). "Sie ist wieder voll belastbar", erklärte Waibl.
Während sie nach Hamburg noch eher als Motivationsstütze mitreiste, soll die Slowenin jetzt auch wieder auf dem Feld eingreifen.
DSC: Direkt nach dem Viertelfinale wird das Halbfinale in Schwerin ausgelost
"Wenn wir alles geben, kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher - und das ist Mannheim", formuliert sie den Wunsch, in die SAP-Arena zurückzukehren. Dafür braucht es Samstag erst einmal einen Sieg gegen das Team aus dem Dreiländereck
Sollte der gelingen, wird gegen 20 Uhr das Halbfinale in der Palmberg Arena Schwerin ausgelost, wo zuvor der SSC gegen den Vorjahresfinalisten vom USC Münster (18.30 Uhr) ran muss.
Aufgrund von Terminschwierigkeiten des Gastgebers spielt Allianz MTV Stuttgart sein Viertelfinale erst am 26. November um 19.30 Uhr bei Zweitligist Stralsund.
Die Begegnungen im DVV-Pokal-Viertelfinale im Überblick:
22. November, 18 Uhr: Dresdner SC - Ladies in Black Aachen
22. November, 18.30 Uhr: SSC Palmberg Schwerin - USC Münster
22. November, 19 Uhr: Skurios Volleys Borken - VfB Suhl Lotto Thüringen
26. November, 19.30 Uhr: Wildcats Stralsund - Allianz MTV Stuttgart
Titelfoto: Lutz Hentschel