Leidenszeit von DSC-Powergirl vorbei: Jetzt will die emotionale Leaderin wieder angreifen

Lorena Lorber Fijok musste beim DSC aufgrund einer Knöchelverletzung wochenlang zusehen. Jetzt könnte die Außenangreiferin ihr Comeback geben.

Von Tina Hofmann

Dresden - Es war ein Schock, als sich DSC-Powergirl Lorena Lorber Fijok (22) im September im Training schwer am rechten Knöchel verletzte. Ein mehrfacher Bänderriss mit einer knöchernen Absplitterung, mehrere Wochen Tragen eines Spezialschuhs - für die emotionale Leaderin des Deutschen Vizemeisters begann eine Leidenszeit.

Die Emotionen müssen raus: Lorena Lorber Fijok (22) stand in Hamburg erstmals wieder im Kader. © IMAGO/Justus Stegemann "Die vergangenen Wochen waren nicht leicht, da bin ich ehrlich. Vor allem als jemand, der immer und zu jeder Zeit 100 Prozent geben möchte, und plötzlich hielt mich etwas davon ab", sagte die slowenische Nationalspielerin auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Nach einem langen Sommer, der in der WM-Teilnahme und dem überraschenden Erreichen des Achtelfinales gipfelte, kam für Fijok gleich in der ersten Trainingswoche in Dresden das böse Erwachen. Gott sei Dank war ihr Papa zur Stelle, der sich auf den Weg nach Elbflorenz machte und seine Tochter in der schweren Zeit ganze fünf Wochen unterstütze. "Ich konnte ja nicht einmal Auto fahren oder andere alltägliche Dinge tun, also hat er mich zur Therapie gefahren und mir mit allem anderen geholfen", ist die Slowenin dankbar. DSC Volleyball DSC-Ausflug zum Aufsteiger kein Vergnügen! Auch, wenn der DSC den Supercup gewann und mit Jette Kuipers (23) eine neue, sehr emotionale Spielerin zum Team gestoßen ist, fehlten die Leader-Qualitäten von Fijok, die ein ganzes Team mitreißen kann, bei dem einen oder anderen Spiel. Wenn sie dennoch von Hallensprecher Uwe Petter (55) aufgerufen wurde, brandete riesiger Jubel in der Margon Arena auf. Zuletzt stand sie beim 3:1-Auswärtssieg in Hamburg erstmals wieder im Kader. "Ich habe mich sogar auf die lange Busfahrt gefreut", lacht die Außenangreiferin.

Der Schock war groß, als die Außenangreiferin zum offiziellen Shooting des DSC im September plötzlich auf Krücken erschien. © Lutz Hentschel

Wochenlang konnte Fijok (22, hier im Hintergrund) nur zusehen. © Lutz Hentschel

DSC Volleyball: Lorena Lorber Fijok ist Coach Alexander Waibl enorm dankbar