DSC in der Krise! Waibl macht klar: "Wir müssen da jetzt durch!"

"Kämpferisch kann ich den Mädels keinen Vorwurf machen, sie haben alles probiert, alles reingehauen. Wir waren in Münster schon besser als die Woche zuvor in Vilsbiburg", erklärte Waibl.

Im ersten Durchgang hatten Jennifer Janiska & Co. klar dominiert, viel Druck mit den Aufschlägen gemacht. Doch der USC, dem am Anfang wenig gelang, steigerte sich und gewann den zweiten Akt.

Es war die dritte Nullnummer in Folge nach zwei 0:3-Pleiten gegen Schwerin und in Vilsbiburg.

Und fügte an: "Keiner hat Bock auf drei Niederlagen nacheinander. Ich kann mich an so eine Serie auch nicht erinnern. Aber wir müssen da jetzt durch. Wir müssen weiter arbeiten. Wir haben jetzt eine Woche Zeit bis zum Heimspiel gegen Stuttgart, zwei sind es bis zu den Play-offs.

Noch ist der DSC Tabellen-Vierter. Aber von Platz vier bis sechs ist am letzten Hauptrunden-Spieltag noch alles möglich. Die Verfolger Wiesbaden und Münster sind in Lauerstellung.