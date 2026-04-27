DSC verliert das "Herzstück" seines Angriffs, sechs weitere Spielerinnen gehen
Dresden - Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt steht es fest: Die Volleyballerinnen des DSC verlieren das "Herzstück" ihres Angriffs. Vize-Kapitänin Marta Levinska (24) und Lorena Lorber Fijok (23) verlassen den Vizemeister nach zwei Jahren. Zudem gehen sechs weitere Spielerinnen.
Das teilte der Verein am Montag offiziell mit. "Marta hat die Erwartungen weit übertroffen. Sie hat eine enorme Entwicklung genommen und war maßgeblich an unseren Medaillen und Titeln beteiligt. Wir dürfen gespannt sein, wohin ihr Weg sie führt. Ich bin mir aber sicher, dass wir noch viel von ihr hören werden. Mit ihrer ruhigen, ausgeglichenen Art war sie zudem ein extrem wertvoller Bestandteil unserer Teamchemie", erklärte Trainer Alexander Waibl (58).
Stimmen die Gerüchte, zieht es die Diagonalangreiferin nach Japan. Levinska hatte als wichtigste Punktesammlerin in beiden Spielzeiten nicht nur den DSC, sondern auch zu großen Teilen die Liga dominiert, nach der Finalniederlage gegen Suhl wurde sie als wertvollste Spielerin der Saison ausgezeichnet.
Mit ihr und Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok verlassen zwei absolute Publikumslieblinge den DSC. Die Slowenin war ebenfalls nicht zu halten.
"Lorena hat sich in den vergangenen zwei Jahren in die Herzen unserer Fans gespielt. Sie ist eine Ausnahmesportlerin, die mit unglaublicher Leidenschaft alles für den Erfolg investiert. Besonders beeindruckt hat mich, wie sie sich nach ihrer schweren Sprunggelenksverletzung zu Saisonbeginn zurückgekämpft und eine herausragende Rückrunde abgeliefert hat. Auch wenn sich unsere Wege nun trennen, wird sie immer ein geschätzter Teil des DSC bleiben. Es war mir eine große Freude, mit ihr zu arbeiten", so Waibl.
Wohin Fijok geht, ist noch unbekannt, es gab lose Gerüchte, sie würde sich CSM Volontari in Rumänien anschließen.
DSC: Auch das komplette Zuspiel sowie vier weitere Spielerinnen gehen
Mit Marta Levinska und Lorena Lorber Fijok holte der DSC 2025 den DVV-Pokalsieg, die Vizemeisterschaft und den Titel im Supercup (wo Fijok verletzt fehlte). In der abgelaufenen Saison kamen die erneute Vizemeisterschaft sowie das Erreichen des Halbfinales im CEV-Cup hinzu.
Neben den beiden absoluten Leistungsträgerinnen verlassen aber auch die beiden Zuspielerinnen Emma Grome (23) und Larissa Winter (22), die zweite Diagonale Rosa Entius (22), die beiden Mittelblockerinnen Amanda Siksna (23) und Amelia van der Werff (24) sowie Außenangreiferin Miku Akimoto (19) den Klub.
"Larissa hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung genommen. Für ihren nächsten Karriereschritt ist es nun wichtig, dauerhaft mehr Verantwortung auf dem Feld zu übernehmen. Da wir ihr diese Spielanteile für die kommende Saison nicht zu 100 Prozent zusichern konnten, ist der Wechsel zu einem Team, in dem sie diese tragende Rolle einnimmt, genau richtig", sagt Waibl.
Sie soll Gerüchten zufolge zu Schwarz-Weiß Erfurt wechseln und damit in der Bundesliga bleiben. Akimoto, die ohnehin nur aus Japan ausgeliehen war, wird mit Busto Arsizio in der ersten italienischen Liga in Verbindung gebracht, Grome mit Volley Mulhouse Alsace in Frankreich, dem CEV-Cup-Viertelfinalgegner des DSC. Für sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Sarah Straube, die am Sonntag ihren 24. Geburtstag feierte, zurück zum DSC kehren.
"Wir hatten einen außergewöhnlichen Teamgeist. Die Mannschaft hat in jedem Training und an jedem Spieltag gezeigt, wie viel Freude sie an der gemeinsamen Arbeit hatte. Trotz der enormen Belastung durch die vielen Spiele in allen Wettbewerben ging diese Begeisterung und der Einsatz im Training nie verloren. Das werde ich sehr vermissen. Ich wünsche jeder Einzelnen nur das Beste für ihre Zukunft und werde weiterhin die Wege aus der Ferne verfolgen", erklärt Alexander Waibl.
Die Fans haben am Montagabend ab 18 Uhr beim Fanfest im Kaufpark Nickern die Möglichkeit, sich persönlich von allen zu verabschieden verabschieden.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, IMAGO / Eibner