DSC verliert das "Herzstück" seines Angriffs, sechs weitere Spielerinnen gehen

Dresden - Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt steht es fest: Die Volleyballerinnen des DSC verlieren das "Herzstück" ihres Angriffs. Vize-Kapitänin Marta Levinska (24) und Lorena Lorber Fijok (23) verlassen den Vizemeister nach zwei Jahren. Zudem gehen sechs weitere Spielerinnen.

Lorena Lorber Fijok (23, l.) und Marta Levinska (24, r.) verlassen den DSC nach zwei Jahren. Das Team verliert damit sein Herzstück im Angriff. © Bildmontage: Lutz Hentschel, IMAGO / Eibner

Das teilte der Verein am Montag offiziell mit. "Marta hat die Erwartungen weit übertroffen. Sie hat eine enorme Entwicklung genommen und war maßgeblich an unseren Medaillen und Titeln beteiligt. Wir dürfen gespannt sein, wohin ihr Weg sie führt. Ich bin mir aber sicher, dass wir noch viel von ihr hören werden. Mit ihrer ruhigen, ausgeglichenen Art war sie zudem ein extrem wertvoller Bestandteil unserer Teamchemie", erklärte Trainer Alexander Waibl (58).

Stimmen die Gerüchte, zieht es die Diagonalangreiferin nach Japan. Levinska hatte als wichtigste Punktesammlerin in beiden Spielzeiten nicht nur den DSC, sondern auch zu großen Teilen die Liga dominiert, nach der Finalniederlage gegen Suhl wurde sie als wertvollste Spielerin der Saison ausgezeichnet.

Mit ihr und Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok verlassen zwei absolute Publikumslieblinge den DSC. Die Slowenin war ebenfalls nicht zu halten.

"Lorena hat sich in den vergangenen zwei Jahren in die Herzen unserer Fans gespielt. Sie ist eine Ausnahmesportlerin, die mit unglaublicher Leidenschaft alles für den Erfolg investiert. Besonders beeindruckt hat mich, wie sie sich nach ihrer schweren Sprunggelenksverletzung zu Saisonbeginn zurückgekämpft und eine herausragende Rückrunde abgeliefert hat. Auch wenn sich unsere Wege nun trennen, wird sie immer ein geschätzter Teil des DSC bleiben. Es war mir eine große Freude, mit ihr zu arbeiten", so Waibl.

Wohin Fijok geht, ist noch unbekannt, es gab lose Gerüchte, sie würde sich CSM Volontari in Rumänien anschließen.