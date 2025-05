Zweiter Neuzugang! DSC holt diese Nationalspielerin von der Konkurrenz

Dresden - In ihrem letzten Spiel für ihren alten Verein ließen die Kommentatoren am Stream von "Dyn Sports" bereits die Katze aus dem Sack , jetzt ist es offiziell: Die Niederländerin Jette Kuipers (22) wechselt vom VfB Suhl zum Dresdner SC .

Außenangreiferin Jette Kuipers (22) wechselt vom VfB Suhl zum DSC und schlägt mit dem Team in der kommenden Saison in der Champions League auf. © IMAGO / Gerhard König

Der Pokalsieger und Vizemeister bestätigte die Personalie am Freitag und präsentierte nach Jacqui Armer (27) den zweiten Neuzugang für die kommende Saison.

"Ich freue mich sehr, dass wir Jette verpflichten konnten. Sie ist eine sehr gute Außenangreiferin mit riesigem Potenzial, da sie sowohl ein gutes Gefühl für die Annahme hat, als auch in der Lage ist zu punkten. Sie ist groß, athletisch und eine bedingungslose Kämpferin mit Siegeswillen", umreißt Trainer Alexander Waibl (57) die Qualitäten der Nationalspielerin.

Diese stellte sie in der abgelaufenen Saison in Thüringen immer wieder unter Beweis, erreichte mit dem Klub mit dem Einzug ins Halbfinale der Play-offs einen Meilenstein. Vor allem im Viertelfinale gegen Potsdam steuerte sie in den entscheidenden Phasen wichtige Punkte. Sie ging dabei nicht nur sportlich, sondern auch emotional als Leaderin voran.

Im Sommer 2004 kam sie in die Bundesliga, spielte zuvor in ihrem Heimatland. Nach einer tollen Saison in Thüringen waren auch andere Top-Vereine aus Deutschland an ihr dran, doch der DSC machte das Rennen.