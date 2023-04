Emotionaler Moment! Gegnerische Fans schicken diese Botschaft an krebskranken Trainer

Während der Partie des Dresdner SC gegen Allianz MTV Stuttgart schickten die Fans eine emotionale Botschaft an den an Krebs erkrankten Tore Aleksandersen.

Von Tina Hofmann

Dresden/Stuttgart - Sportlich verließ am Samstag das Team das Feld als Verlierer, doch Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hatte bei der Live-Übertragung auf Sport1 am Samstag und in der Halle alle Sympathien auf seiner Seite.

Die Fans schickten dem gegnerischen Trainer Tore Aleksandersen (55) Genesungswünsche ins heimische Wohnzimmer. © PR/DSC/Denis Trapp Denn zu Beginn des zweiten Satzes schickte der "Fanclub Blaues Wunder" eine ganz emotionale Botschaft in die heimischen Wohnzimmer, auch in das des Trainers von Gegner Allianz MTV Stuttgart. Tore Aleksandersen (55) leidet an Prostatakrebs im Endstadium, zuletzt hatte sich der Zustand des Coaches verschlechtert. Während einer neuen Immuntherapie erlitt er eine Lungenentzündung, wovon er sich nun erst einmal erholen muss. In den vergangenen Wochen verpasste er deshalb einige Spiele. Das ist auch den Anhängern aus Dresden nicht entgangen. Als die Akteurinnen beider Teams sich für den zweiten Satz aufstellten, entrollten sie ein Transparent, auf dem geschrieben stand: DSC Damen Volleyball DSC kassiert dritte Pleite in Folge gegen USC Münster "Alles Gute Tore! Wünschen Dir die DSC Fans!" Der Verein postete das dann auch in seiner Instagram-Story, schrieb dazu: "Unsere besten Wünsche!" Die Reaktion des Coaches ließ nicht lange auf sich warten. Er repostete das Bild selbst auf seinem Instagram-Kanal und sagte: "Thank you so much!" (Vielen, vielen Dank!) Die Idee und die Umsetzung stammen von Ruben Selle. Der Fanclub traf sich am Abend nach dem Spiel noch zum Essen, Trinken und Schwatzen mit dem Stuttgarter Fanclub in der Dresdner Altstadt. Auch sie waren beeindruckt von der Aktion und sprachen Dank und Respekt aus. Nicht nur über die Wünsche dürfte sich Aleksandersen gefreut haben, sondern auch über das beste Genesungsgeschenk, das ihm sein Team bereiten konnte.

Allianz MTV Stuttgart hofft auf die Rückkehr von Tore Alekandersen in den Play-offs