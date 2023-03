Jetzt spielt sie in Stuttgart! Darum verließ die Dresdnerin Michelle Petter den DSC

Michelle Petter : Der Kontakt mit Kim [Oszvald Renkema, Anm. d. Red] entstand früh in der vergangenen Saison. Sie hat mich, aber auch meine Beraterin wissen lassen, dass der Verein Interesse an mir hat. Am Anfang war ich im positiven Sinne total schockiert und wusste gar nicht, was Stuttgart denn von mir möchte. Ich habe mir alles angehört und war total überzeugt vom Gesamtkonzept. Mir war klar, dass ich als zweiter Libero hinter Roosa [Koskelo, Anm. d. Red.] stehen werde. Ich habe das bewusst so akzeptiert und angenommen, weil es einfach eine total coole Herausforderung ist. Ich bin super glücklich, hier zu sein.

TAG24 hat mit der Libera über ihren Abschied aus Dresden, ihre Rolle in Stuttgart, über Zukunftspläne und das Spiel am Samstag gesprochen.

Michelle Petter (25, l.) und Roosa Koskelo (31, r.) sind eigentlich Konkurrentinnen, doch die Dresdnerin sagt, sie habe noch nie ein so gutes Verhältnis zu einer anderen Libera gepflegt wie zu ihr. © IMAGO / Pressefoto Baumann

TAG24: Stuttgart gilt aktuell als der Top-Klub der Liga schlechthin. Wie fühlt es sich an, Teil des Vereins zu sein, dort zu leben, zu trainieren und zu spielen?

Michelle Petter: Natürlich bin ich sehr ehrgeizig, aber ich habe von Anfang an versucht, mich nicht durch die Größe des Vereins und die bereits erreichten Erfolge unter Druck setzen zu lassen. Ich bin jemand, der schnell zu viel will und verkrampft. Ich verkopfe dann gern, und das wollte ich unbedingt vermeiden. Ich möchte mich weiterentwickeln und dem Team helfen, wo ich kann. Ich bin von Beginn an mit allen gut klargekommen und habe mich schnell integriert. Die Stadt an sich, man möge es mir verzeihen, ist nicht die schönste Deutschlands, aber das ist auch schwer, wenn man in einer so wundervollen Stadt wie Dresden geboren ist. Da ist man sehr verwöhnt. Aber es lässt sich hier dennoch sehr gut leben, ich wohne allein und fühle mich sehr wohl.

TAG24: Sind Sie mit ihren bisherigen Einsatzzeiten zufrieden?

Michelle Petter: Definitiv. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass ich so viele Einsatzzeiten bekomme. Schon zu Beginn habe ich relativ viel gespielt, durfte dann auch immer mal den dritten Satz absolvieren oder bin für die Abwehr reingekommen. Im Hinspiel gegen Dresden durfte ich anfangen. Also es gab immer mal Möglichkeiten, wo der Trainer mich reingesetzt hat.