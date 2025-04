Kann der DSC den Schwerin-Fluch brechen? Acht Fakten zum Final-Showdown

Dresden - Nach dem sensationellen Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft startet am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern für die DSC -Girls der Showdown gegen den SSC Palmberg Schwerin (18.30 Uhr). Nach dem Pokalsieg greift das Team von Trainer Alexander Waibl (57) jetzt sogar nach dem Double. Es wäre das dritte der Vereinsgeschichte nach 1999 und 2016.

Von 2011 bis 2013 musste der DSC dreimal in Serie zusehen, wie Schwerin den Meistertitel in der Margon Arena feierte. © IMAGO / Hentschel

Wir liefern Euch acht Fakten zum Finale:



Schwerin-Fluch: Noch nie konnte sich der DSC in seiner Vereinsgeschichte in einem Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen den SSC Palmberg Schwerin durchsetzen. Unvergessen sind die drei Finals in Serie von 2011 bis 2013, die verloren gingen. Dabei feierte der Gegner den Titel jedes Mal in der Margon Arena. 2014 lautete der Gegner Vilsbiburg und der DSC war zum ersten Mal nach sieben Jahren wieder Deutscher Meister.

Die Frische: Während das Viertelfinale und die ersten beiden Spiele im Halbfinale im Abstand von jeweils einer Woche gespielt wurden, liegen nun drei Tage zwischen dem entscheidenden Halbfinale des DSC und dem Start der Finalserie. In der wird im Englischen-Wochen-Rhythmus weitergespielt. Eine unglückliche Planung der Volleyball-Bundesliga.

Da Schwerin sich bereits vergangenen Samstag in Suhl durchsetzte, dürfte die Mannschaft wesentlich ausgeruhter in die Serie gehen. Dem DSC blieb nach der Ankunft in Dresden in der Nacht zu Donnerstag nicht viel Zeit für Regeneration und Vorbereitung auf den Gegner. Bereits am Karfreitag steigt die Mannschaft wieder in den Bus.