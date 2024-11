Lospech für den DSC! Waibl-Team erwischt im Pokal-Halbfinale absolutes Hammerlos

Kein Losglück für die Volleyballerinnen vom Dresdner SC. Das Team erwischte für das Halbfinale ein absolutes Hammerlos.

Von Tina Hofmann

Dresden - Genau das hatten sie sich nicht gewünscht! Die DSC-Girls müssen im Halbfinale des DVV-Pokals am 18. Dezember auswärts beim SC Potsdam ran. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. In der anderen Partie stehen sich der USC Münster und die Ladies in Black Aachen gegenüber.

Am Samstag räumte der DSC Suhl aus dem Weg, wer wartet nun im Halbfinale? © Lutz Hentschel "Wir hätten uns sehr über ein Heimspiel gefreut. Im Viertelfinale haben sich alle Heimteams durchgesetzt. Es wird Zeit, dass wir das brechen und das Gegenteil beweisen. Es ist Fifty-Fifty, ganz ehrlich", meinte Kapitänin Sarah Straube (22) bei Streamingdienst Dyn Sports. Bei allem Lospech, es könnte auch ein gutes Omen sein. Denn 2022 stand der DSC das letzte Mal im Finale, räumte dabei im Viertelfinale Suhl aus dem Weg, im Halbfinale Postdam - auswärts! Im Endspiel unterlag die Mannschaft in einem verlegten Finale in Wiesbaden Allianz MTV Stuttgart. Das ursprüngliche Endspiel in Mannheim musste damals wegen zu vielen Corona-Infektionen im DSC-Team verschoben werden. "Klar, es ist das schwerste aller möglichen Lose, aber wir haben bis dahin noch ein bisschen Zeit und werden und gut darauf vorbereiten. Wir sind nicht chancenlos", meinte Trainer Alexander Waibl (56) mit Blick auf Potsdam. DSC Volleyball DSC-Coach warnt vor Pokalfight heute gegen Suhl: "Die Tabelle lügt!" Die Mission für die Dresdnerinnen diese Saison ist klar, sie lautet Mannheim. Dort wird am 2. März 2025 erneut das Endspiel ausgetragen. "Idealerweise hast Du das Pokalfinale, da hast Du etwas, worauf Du Dich Anfang März schon freuen kannst, das trägt Dich durch den Januar und Februar, aber wir sind halt nicht im Wünscheland. Man muss gucken, dass man die Möglichkeiten, die sich einem bieten, nutzen", blickte Waibl schon am Samstag voraus.

Gegen Potsdam gelang vor einer Woche ein 3.1-Erfolg. © Lutz Hentschel

Einen wichtigen Schritt hatte sein Team mit dem Erfolg im Viertelfinale gegen Suhl da bereits geschafft und überzeugte in vielerlei Hinsicht. Kampfwille, Nervenstärke, spielerische Qualität, Tiefe im Kader: Gründe für den auf dem Papier am Ende deutlichen Sieg gab es viele. "Es war ein Schritt, aber da waren wir schon das eine oder andere Mal. Nein, ich bin in Gedanken noch nicht bei Mannheim", schränkte der Coach ein. Angetan war er aber von seinem Doppelwechsel mit Larissa Winter (20) und Eva Zatkovic (23). Beide kamen immer wieder für die angeschlagene Straube (Magen-Darm) und Marta Levinska (23) aufs Feld, die wohl das erste Mal in dieser Saison nicht wie gewohnt zur Entfaltung kam.

DSC-Coach Waibl schwärmt von den Fans