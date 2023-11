Pokalkracher am Feiertag: Dieses Team empfängt der DSC im Viertelfinale

Dresden - Um 19.23 Uhr holte Alexander Walkenhorst (35) bei der Auslosung des DVV-Pokalviertelfinales die erste Kugel aus dem Topf und es war direkt der Dresdner SC ! "Da hat jetzt niemand Bock hinzufahren", witzelte der Ex-Volleyballer angesichts der heißen Stimmung in der Margon Arena.

Im Achtelfinale hatten die Waibl-Schützlinge erst am Samstag bei Viertligist VC Stralsund II locker mit 3:0 gewonnen . Suhl hatte in Konstanz ebenfalls leichtes Spiel und siegte ungefährdet mit 3:0.

Auch die Verantwortlichen des Klubs dürften sich über die Begegnung am 22. November extrem freuen, noch dazu an einem Feiertag. Da wird mit ausverkauftem Haus zu rechnen sein.

"Es ist super cool, dass es ein Heimspiel ist, nachdem wir jetzt so viele Auswärtsspiele nacheinander haben. Suhl ist natürlich ein starker Gegner, aber das können wir jetzt am Sonnabend ja gleich mal antesten", kommentierte Trainer Alexander Waibl (55) das Los.

Doch der VfB 91 Suhl Lotto Thüringen muss am Buß- und Bettag nach Sachsen reisen. Denn das Team vom derzeit gesperrten Trainer László Hollósy (46) heißt der Gegner für Jennifer Janiska (29) und ihre Mitspielerinnen.

Der VfB Suhl um Ex-DSC-Girl Marie Hänle (21, Nummer 15) kommt zum Pokalfight nach Dresden. © IMAGO / Tobias Jenatschek

Noch vor dem Pokalfight kommt es an diesem Samstag zum Ost-Klassiker in der Margon Arena, wenn der DSC die Thüringerinnen um Ex-Spielerin Marie Hänle (21) um 18 Uhr empfängt.

Sollte der DSC im Pokal das Halbfinale erreichen, so wird dieses im Anschluss an die Viertelfinals ausgelost.

Das große Finale steigt im kommenden Jahr zum neuntem Mal in Serie in der Mannheimer SAP-Arena. Am 3. März 2024 werden dabei sowohl das Endspiel der Damen, als auch der Herren ausgetragen.

Bereits dreimal konnte der DSC den Pott aus Mannheim mit nach Hause nehmen. 2016 und 2020 gegen Allianz MTV Stuttgart und 2018 gegen den VC Wiesbaden sicherte sich Waibl mit seinen Teams die begehrte Trophäe. Zuvor gewann Dresden den Pokal schon 1999, 2002 und 2010.

Cup-Verteidiger ist der SSC Palmberg Schwerin. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski (39) muss zu den Roten Raben Vilsbiburg reisen. Der SC Potsdam empfängt den VC Wiesbaden und Allianz MTV Stuttgart tritt auswärts bei den Ladies in Black Aachen an.