Saisonaus! Der DSC muss ohne Sarah Straube durch die Play-offs

Trainer Alexander Waibl (55) und Kapitänin Jennifer Janiska bleiben trotz der vier Niederlagen in Serie vor dem Play-off-Start optimistisch. © Lutz Hentschel

Da die Dresdnerinnen zum Hauptrunden-Abschluss mit 1:3 gegen Allianz Stuttgart verloren und der VCW 3:1 in Aachen gewann, zogen die Hessinnen am DSC vorbei auf Platz vier und haben sich in der Serie "Best of three" das Heimrecht erkämpft.

"Jetzt geht es die nächste zwei Spiele ums Eingemachte. Es wird interessant. Nichts ist unmöglich. Wir haben gegen Wiesbaden gewonnen. Wir sind bereit. Natürlich wackelt das Selbstvertrauen ein bisschen, wir haben vier Spiele hintereinander verloren, das ist nicht leicht, so in die Play-offs zu starten. Aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl und wir glauben an uns", powerte Kapitänin Jennifer Janiska (28) am Mikrofon von Sport1 und schickte hinterher:

"Es stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir nicht in Panik verfallen, weil wir an uns glauben und das ist das Wichtigste."

Zum Viertelfinal-Auftakt muss der DSC am Ostersamstag (17 Uhr) in Wiesbaden antreten. Am 15. April empfangen sie den VCW dann in der Margon Arena.

Sollte danach noch keine Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale gefallen sein, steigt die dritte und entscheidende Partie erneut in der hessischen Landeshauptstadt (18./19.4.). Mit Platz fünf nach der Hauptrunde sicherte sich das Waibl-Team einen Europacup-Startplatz für die kommende Saison.