Trotz ganz starker Leistung: DSC scheidet im Halbfinale gegen Stuttgart aus

Enttäuschte Gesichter bei den Volleyballerinnen des DSC nach der Niederlage im zweiten Halbfinalspiel. © Lutz Hentschel

Die Mannschaft um Kapitänin Jennifer Janiska verlor in der heimischen Margon Arena mit 1:3 gegen Titelverteidiger Allianz Stuttgart und kassierte damit die entscheidende zweite Niederlage in der Serie "Best of three" nach dem 0:3 zum Auftakt in Stuttgart.

Trotzdem gab es von den 2612 Fans auf den Rängen reichlich Applaus. Mit dem Einzug in die Runde der besten vier Teams hatten sich die Dresdnerinnen bereits Bronze und einen Startplatz für die kommende Saison im europäischen CEV-Cup gesichert.

Die Meisterschaftsmedaillen wurden den Schmetterlingen und dem Trainerteam wenige Minuten nach dem Spiel umgehängt.

Kapitänin Jennifer Janiska sagte: "Mein Gefühl ist, dass die ganze Saison eine Achterbahnfahrt war. Wir haben heute zumindest einen Satz gewonnen und gezeigt, dass wir mithalten können. Am Ende überwiegt die Freude über die Bronzemedaille. Ich bin sehr froh darüber."