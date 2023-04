DSC verspielt das Play-off-Heimrecht und rutscht auf Platz fünf ab

Annick Meijers (l.) lief überraschend auf der Diagonal-Position auf und machte das im ersten Satz richtig klasse. © Lutz Hentschel

Damit geht die Mannschaft als Fünfter in die Play-offs, da am Abend der VC Wiesbaden mit 3:1 in Aachen siegte und am DSC vorbeizog. Die Hessinnen sicherten sich damit auch das Heimrecht für das Play-off-Viertelfinale gegen das Team von Trainer Alexander Waibl. Los geht die "best of three"-Serie am kommenden Samstag in Wiesbaden.

"Wir hatten, offen gesagt, bereits mit Wiesbaden ein wenig gerechnet. Die Spiele der letzten Wochen haben gezeigt, dass sie eine gute Chancen haben, sich in Aachen durchzusetzen. Ob es ein Nachteil ist, dass wir nun zuerst auswärts spielen, wird sich zeigen, wir nehmen das an", sagte Waibl am Abend auf dem Instagram-Kanal des DSC.

Dabei war es am Samstag ein Auftakt nach Maß für die Gastgeberinnen gegen Stuttgart. Der erste Ballwechsel dauerte gefühlte fünf Minuten, dann schlug Agnes Pallag zum 1:0 zu. Die Holländerin Annick Meijers, die anstelle der Ex-Stuttgarterin Lara Berger überraschend auf der Diagonal-Position spielte, machte das 3:2.

Die mit 3000 Zuschauern ausverkaufte Margon Arena wurde sofort zum Hexenkessel. Nach dem 7:3 nahm Stuttgarts Interimscoach Faruk Feray, der den an Krebs schwer erkrankten Chefcoach Tore Aleksandersen vertrat, seine erste Auszeit, nach dem Dresdner 12:7 die zweite. Als Allianz vier Punkte in Folge gelangen, schrumpfte der Vorsprung auf plus zwei. Aber das Waibl-Team verlor nicht ihre Linie, sondern legte zum 18:12 vor. Nach dem 23:19 skandierten die DSC-Fans: "Noch zwei, noch zwei!"



Drei Satzbälle wehrten die Gäste ab, dann knallte Meijers den Ball zum 25:22 ins gegnerische Feld. Es war ihr sechster Punkt, der Jubel auf den Rängen riesig.