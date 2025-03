Neue Hoffnung für Sanierung der Margon Arena! OB Hilbert: "Sind so nah, wie noch nie"

Dresden - Sie sorgen seit Jahren immer wieder für Titel, am Dienstagabend präsentierte der frisch gebackene Volleyball -Pokalsieger vom DSC nach dem Triumph von Mannheim die Goldmedaillen und die Trophäe Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (53, FDP) beim Empfang im Ratskeller.

Die Margon Arena, die 1998 fertiggestellt wurde, ist in die Jahre gekommen und schon lange sanierungsbedürftig. © Lutz Hentschel

Das Einzige, was beim sportlichen Aushängeschild der Stadt nicht passt, sind die Bedingungen in der maroden Margon Arena.

Doch genau in diesem Punkt machte Hilbert Hoffnung, dass die lange geplante, doch im Vorhaben immer wieder ins Stocken geratene Sanierung nun doch bald auf den Weg gebracht werden könnte. "Wir sind so nah, wie noch nie, wenn wir jetzt die Chance nicht ergreifen, werden wir es nie schaffen, das wäre für alle Beteiligten eine Katastrophe. Die Goldmedaille um den Hals ist ein großer Schub dafür, dass wir dieses Projekt für eine der besten nationalen Mannschaften im Volleyball realisieren", so Hilbert.



Man sei aktuell in intensiven Gesprächen, die Hoffnung ist groß, dass die Fördermittel von Stadt und Land für die rund 15-Millionen-Maßnahme zur Verfügung gestellt werden können.

"Ich hoffe, dass es uns gemeinschaftlich gelingt, in beiden Haushalten das Thema entsprechend zu vereinbaren und hineinzubringen, sodass dann tatsächlich endlich die Sanierung Realität werden kann. Das ist unser großes Ziel", führte Hilbert weiter aus.