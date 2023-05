Kommentator rutscht das "N-Wort" raus: Suspendierung!

Diese ehemaligen Baseball-Ligen bestanden nur aus afroamerikanischen Teams, weil die afroamerikanischen Sportler bis in die 1950er-Jahre hinein aus der "normalen" "Major League" aus rassistischen Gründen ausgeschlossen wurde.

Er besuchte unter anderem das "Negro Leagues Baseball Museum", ein privat finanziertes Museum, welches sich für die Erinnerung an die Geschichte der ehemaligen "Negro Leagues Baseball" einsetzt.

Begeistert erzählte er von seinem Museumsbesuch, benutzte dabei aber das "N-Wort". Weder er noch sein Co-Kommentator merkten, was er da gerade ausgesprochen hatte.

Wer in Zukunft das Mikrofon der Oakland Athletics zukünftig besetzt, hat der Verein nicht bekannt gegeben. (Symbolbild) © 123RF/photochicken

"Ein bisschen früher in der Show habe ich etwas gesagt, kam nicht ganz so heraus, wie ich es wollte, und ich wollte mich nur entschuldigen, wenn es anders klang, als ich es sagen wollte. Ich wollte mich nur dafür entschuldigen", sagte Kuiper während des sechsten Innings.

Bei seiner Entschuldigung macht Glen also einen großen Bogen darum, den konkreten Versprecher zu benennen.

Das "N-Wort" sorgt nicht nur in den USA stets für sozialen Sprengstoff.

Schon einige Karrieren gingen in die Brüche, weil unbedacht mit diesem historisch belasteten Begriff umgegangen wurde. Auch in Deutschland. Boris Palmer (50) nahm eine Auszeit, nachdem er das "N-Wort" öffentlich sagte. Sarah Kuttner (44) kassierte einen Shitstorm, nachdem sie das Wort in ihrem Podcast verwendete.