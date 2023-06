Weltmeisterin Herzog will ins EM-Finale: "Das ist diesmal mein Ziel"

Krakau (Polen) - Als Letzte ihres Vorlaufs am heutigen Freitag geht Weltmeisterin Andrea Herzog (23) bei der EM im polnischen Krakau auf die Strecke. Die Einer-Canadier-Quali fürs Halbfinale am Sonntag dürfte für die Leipzigerin keine Hürde sein.

Die Torstange im Blick, das Stechpaddel ins Wildwasser getaucht, um das Boot zu steuern - Weltmeisterin Andrea Herzog (23) ist vollfokusiert. © IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Allerdings lief's für die 23-Jährige in dieser Saison im Weltcup noch nicht so rund.

"In Augsburg habe ich nach einem Fahrfehler um 0,6 Sekunden das Finale verpasst. In Prag fing ich mir einem Magen-Darm-Virus ein", berichtet Herzog, die deshalb an der Moldau das Halbfinale auslassen musste.

Und obwohl sie bereits reichlich mit WM-Medaillen dekoriert ist, bei Olympia 2021 in Tokio Bronze holte - zur EM lief's zuletzt nicht optimal. 2019 stand das Ass vom LKC zuletzt im Finale der besten Zehn.

"Das ist diesmal mein Ziel", so Herzog. "Das wäre ein zufriedenstellendes Ergebnis." Ob's gelingt, wird sich zeigen.

Die Strecke mit den 21 Toren und ihren Tücken konnte sie am Donnerstag bereits bei den Qualis der Einer-Kajak-Kollegen analysieren. Alle deutschen Asse erreichten da das Halbfinale am Samstag. Während die Frauen am Nachmittag noch Team-Bronze ergatterten, gingen die Männer als Sechste leer aus.