"Ärzte dachten, ich würde es nicht schaffen": Ski-Talent (18) überlebt zwei Herzstillstände und künstliches Koma
Österreich - Das Leben der österreichischen Skilangläuferin Katharina Engelhardt hat sich "von einem Tag auf den anderen verändert", wie sie bei Instagram schreibt. Die erste 18-jährige Nachwuchsathletin des ÖSV erlitt während des Trainings mit ihren Kolleginnen nämlich plötzlich einen Herzstillstand, besagtes Leben hing zwischenzeitlich am seidenen Faden. Sie kam durch, auch wenn ihre junge Karriere jetzt ein viel zu frühes Ende findet.
Schon einige Tage vor dem Vorfall habe sich Engelhardt unwohl gefühlt, wie sie der "Krone" verriet. Später stellte sich heraus, dass sie unter einer Herzmuskelentzündung litt.
Gleich zweimal brachte das ihr Herz zum Stehen, vier Tage lang lag die Teenagerin zudem im künstlichen Koma. Sie bekam auch einen Defibrillator eingesetzt.
"Selbst die sehr guten Ärzte in Linz dachten, ich würde es nicht schaffen. Aber sie haben falsch gedacht, weil ich es geschafft habe", schrieb sie in den sozialen Netzwerken. "Bereits nach einer Woche war ich von der Intensivstation weg und alle waren fassungslos. Ich weiß nicht mehr alles, aber ich glaube, es ist besser so."
Entscheidend war dabei wohl auch das schnelle und beherzte Eingreifen der Betreuer und Sanitäter vor Ort. Zwei Personen begannen sofort mit der Wiederbelebung, das Rote Kreuz unterstützte das Geschehen per Videoschalte. Anschließend wurde die 18-Jährige mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
ÖSV-Talent Katharina Engelhardt muss ihre Karriere als Leistungssportlerin beenden
"Vor allem bin ich Heli und Rose dankbar, die mich reanimiert haben. Sowie den Ärzten bin ich sehr dankbar, weil ohne sie hätte ich es auch nicht geschafft", so Engelhardt.
Die Langläuferin fuhr bei den nationalen Meisterschaften Mitte Januar in Saalfelden noch zweimal aufs Treppchen im Sprint, wenige Tage zuvor war sie auch in Deutschland beim Continental Cup in Oberwiesenthal an den Start gegangen.
"Der Leistungssport wird für mich leider keine Rolle mehr spielen", verkündete sie nun. "Der Sport hat mir so viel gegeben, ich habe viele Dinge gelernt, ich habe gelacht, aber auch geweint, viele Menschen kennenlernen dürfen und ein bisschen durch die Welt reisen."
Immerhin dürfe sie noch "normalen" Sport im Alltag machen. An ihre Athletenkollegen richtete Engelhardt zum Abschluss auch noch einen Appell: "Bitte passt immer nach einer Infektion auf euch auf!"
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / GEPA pictures, Screenshot/Instagram/engelhardt_katharina