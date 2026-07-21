"Ärzte dachten, ich würde es nicht schaffen": Ski-Talent (18) überlebt zwei Herzstillstände und künstliches Koma

Österreich - Das Leben der österreichischen Skilangläuferin Katharina Engelhardt hat sich "von einem Tag auf den anderen verändert", wie sie bei Instagram schreibt. Die erste 18-jährige Nachwuchsathletin des ÖSV erlitt während des Trainings mit ihren Kolleginnen nämlich plötzlich einen Herzstillstand, besagtes Leben hing zwischenzeitlich am seidenen Faden. Sie kam durch, auch wenn ihre junge Karriere jetzt ein viel zu frühes Ende findet.

Katharina Engelhardt meldete sich nach ihren beiden Herzstillständen und vier Tagen im künstlichen Koma aus dem Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/engelhardt_katharina

Schon einige Tage vor dem Vorfall habe sich Engelhardt unwohl gefühlt, wie sie der "Krone" verriet. Später stellte sich heraus, dass sie unter einer Herzmuskelentzündung litt.

Gleich zweimal brachte das ihr Herz zum Stehen, vier Tage lang lag die Teenagerin zudem im künstlichen Koma. Sie bekam auch einen Defibrillator eingesetzt.

"Selbst die sehr guten Ärzte in Linz dachten, ich würde es nicht schaffen. Aber sie haben falsch gedacht, weil ich es geschafft habe", schrieb sie in den sozialen Netzwerken. "Bereits nach einer Woche war ich von der Intensivstation weg und alle waren fassungslos. Ich weiß nicht mehr alles, aber ich glaube, es ist besser so."

Entscheidend war dabei wohl auch das schnelle und beherzte Eingreifen der Betreuer und Sanitäter vor Ort. Zwei Personen begannen sofort mit der Wiederbelebung, das Rote Kreuz unterstützte das Geschehen per Videoschalte. Anschließend wurde die 18-Jährige mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.