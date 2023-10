Alpin-Gemeinschaft trauert! Kitzbühel-Rekordhalter Andreas Molterer (†92) verstorben

Kitzbühel (Österreich) - In der alpinen Ski-Welt war Andreas Molterer (†92) auch als der "weiße Blitz vom Kitz" bekannt. In den 1950er-Jahren feierte "Andrl" über 50 Siege bei FIS-Rennen. Nun verstarb der 92-Jährige in seiner Heimat Kitzbühel.