"Bares für Rares" sorgt für Ski-Zoff: "Nichts gegen Horst Lichter, aber ..."

Trondheim (Norwegen) - Trödel statt Weltmeisterschaft! Am Donnerstag standen im norwegischen Trondheim die ersten Entscheidungen bei der Nordischen Ski-WM an. Doch das ZDF entschied sich gegen eine Übertragung im linearen TV.

Nathalie Armbruster (19) hätte sich über den Vorzug vor "Bares für Rares" gefreut. © Hendrik Schmidt/dpa

Die deutsche Kombiniererin Nathalie Armbruster (19) zeigte wenig Verständnis, dass der öffentlich-rechtliche Sender den WM-Wettkampf in der Nordischen Kombination ausschließlich im Internet-Livestream übertragen hat.

"Das macht uns schon ein bisschen traurig. Weil jetzt ist eine WM. Wir haben dann auch mal geschaut. Es kam Bares für Rares. Nichts gegen Bares für Rares und Horst Lichter, aber es wäre schon toll, wenn man uns da live übertragen würde", sagte die 19-Jährige nach Rang sechs in Trondheim. Im Free-TV war der Wettbewerb nur bei Eurosport zu sehen.

Stattdessen zeigte das ZDF im linearen Programm die Trödel-Show "Bares für Rares" während des Langlauf-Massenstarts sowie das Magazin "Hallo Deutschland" während des Skispringens.

"Die ZDF-Livestreams auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek sind längst etablierte Ausspielwege, die es gerade bei großen Meisterschaften ermöglichen, alle Wettbewerbe umfassend abzubilden", teilte das ZDF auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Sender verwies auf die umfangreichen weiteren Live-Übertragungen aus Norwegen in den kommenden Tagen. Am Sonntag wird der zweite Durchgang des Skisprung-Einzels auf ZDF Info gezeigt, weil im Hauptprogramm die Berichterstattung zur Wahl in Hamburg übertragen wird.