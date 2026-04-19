Bei Olympia lief sie mit Bandscheiben-Vorfall: Biathlon-Weltmeisterin muss schon wieder unters Messer

Prag (Tschechien) - Sie kommt einfach nicht wieder auf die Beine! Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Markéta Davidová (29) musste schon zum zweiten Mal in Folge ihren Winter vorzeitig abbrechen, beide Male war ein Bandscheibenvorfall für die Zwangspause verantwortlich. Jetzt musste sich die Tschechin wieder unters Messer legen.

Markéta Davidová (29) muss nach der zweiten Seuchen-Saison in Folge schon wieder operiert werden. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Wie der tschechische Biathlon-Verband mitteilte, habe der zweite Bandscheibenvorfall der 29-Jährigen eine erneute Operation erforderlich gemacht, die im Universitätskrankenhaus Motol in Prag durchgeführt worden sei.

"Ich habe die Untersuchungsergebnisse mit mehreren Ärzten besprochen, und alle waren sich einig, dass eine Operation notwendig ist", sagte Davidová selbst und erklärte den Prozess der OP: "Dabei wurde die Stelle des Bandscheibenvorfalls durch ein Implantat ersetzt und gleichzeitig wurden die Wirbel mit Schrauben stabilisiert."

Nun stünden ihr sechs Wochen Bettruhe bevor, damit die Wirbel richtig zusammenwachsen können: "Danach hoffe ich, langsam mit der Rehabilitation beginnen zu können."

Es ist nicht das erste Mal, dass ihr Rücken der viermaligen Weltcup-Siegerin einen Strich durch die Rechnung macht.

Schon in der Saison 2024/25 hatte Davidová monatelang mit Rückenproblemen gekämpft, die sich schließlich als Bandscheibenvorfall herausgestellt hatten. Der Versuch, diesen konservativ zu behandeln, schlug fehl, sie musste ihren Winter vorzeitig beenden und sich operieren lassen.