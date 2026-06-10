Top-Biathletin wendet sich vom Nationalteam ab

Frankreich - Die Olympischen Winterspiele liefen für Justine Braisaz-Bouchet enttäuschend, ohnehin liegt hinter der französischen Top-Biathletin eine turbulente Zeit. Jetzt zieht die 29-Jährige Konsequenzen - und wendet sich zumindest in einer Thematik vom Verband ab.

Top-Biathletin Justine Braisaz-Bouchet (29) trainiert nicht mehr mit dem französischen Nationalteam. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Massenstart-Olympiasiegerin von Peking wird ihr Training zur Vorbereitung auf die neue Saison nicht mit dem Nationalteam absolvieren, wie der französische Skiverband (FFS) am Mittwoch in einem Statement bekannt gab.

Die Entscheidung sei dabei allerdings "in enger Abstimmung mit dem Betreuungsstab" sowie den Funktionären gefallen und begründe sich vor allem in der von Braisaz-Bouchet gewünschten "Balance zwischen Beruf und Privatleben, in dem ihre Familie eine zentrale Rolle spielt".

Die Spitzen-Biathletin bleibe jedoch weiterhin ein Teil der Nationalmannschaft und des "kollektiven Projekts", wie es in der Mitteilung hieß. Das private Trainingsprogramm sei speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und soll ihr dennoch Wettkämpfe "auf höchstem Niveau" ermöglichen.

"Der Französische Skiverband und das gesamte Betreuungsteam der französischen Nationalmannschaften begleiten diesen Ansatz mit Vertrauen und Gelassenheit, überzeugt, dass Leistung auch im persönlichen Gleichgewicht und in der Stabilität entsteht", so die FFS.