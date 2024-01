Biathlon-Bundestrainer schimpft über Ausbildung beim DSV: "Wenn du mit dem 15. Platz zufrieden bist ..."

Biathlon-Bundestrainer Uroš Velepec hat die Schießausbildung beim DSV kritisiert. Die Deutschen schössen viel zu langsam, um im modernen Biathlon mitzuhalten.

Von Aliena Rein

Ruhpolding - In diesem Jahr läuft es bei den deutschen Biathleten außergewöhnlich gut, bei den Männern gingen sogar vier von zehn Einzelrennen nach Deutschland. Deshalb ist aber noch lange nicht alles Gold, was glänzt - Bundestrainer Uroš Velepec (56) sieht besonders ein Manko in der Ausbildung in Deutschland!

Bundestrainer Uroš Velepec (56) brachte Deutschlands Biathleten in die Erfolgsspur zurück. © Martin Schutt/dpa Die Erfolge der deutschen Männer sind nämlich insbesondere auf das Läuferische zurückzuführen, gerade Benedikt Doll (33) und Philipp Nawrath (30) spielen in den Laufzeiten regelmäßig ganz vorn mit. Beim Schießen dagegen besteht schon seit Jahren der Kritikpunkt, dass die Deutschen einfach zu langsam schießen! Das sieht auch Uroš Velepec, seit 2022 im Trainerteam und seit diesem Winter Chefcoach der deutschen Herren so - und prangert dabei besonders Versäumnisse in der Ausbildung an. Biathlon Im Nebel von Oberhof: Deutschland kann Norwegens Mega-Patzer nicht nutzen! In Deutschland liege der Fokus viel zu sehr auf Präzisionsschießen anstatt auf Geschwindigkeit, sagte der Slowene laut dem Sportinformationsdienst (SID) bei einer Medienrunde vor der Herrenstaffel in Ruhpolding: "Aber das ist nicht der moderne Biathlon!" In anderen Nationen kommen regelmäßig junge Sportler nach, die den Deutschen bei einer einzigen Schießeinlage zahlreiche Sekunden abnehmen und sich so einen enormen Vorteil verschaffen - schließlich muss die Lücke auf der Strecke erst einmal wieder geschlossen werden.

Arbeit von Uroš Velepec am Schießtempo der DSV-Starter fruchtet langsam