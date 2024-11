Biathlon-Legende schießt gegen Superstar aus dem eigenen Land: "Nicht bei der Sache!"

Der fünfmalige Olympiasieger enttäuschte bei den Testrennen, meint selbst, er müsse aufwachen. © Terje Bendiksby/NTB/dpa

Am kommenden Sonntag fällt der Startschuss für die neue Saison mit dem Weltcup in Finnland.

Die Teamkollegen von Johannes Thingnes Bö machen sich überhaupt keine Sorgen um ihren Ausnahme-Athleten. "Diejenigen von uns, die an Johannes zweifeln, sind dumm. Wenn er in Kontiolahti nicht der beste Skifahrer der Welt ist, dann wird er es in Hochfilzen und sicherlich in Le Grand-Bornand sein", nahm Sjastad Christiansen (32) ihn in Schutz.

Vor allem in der Loipe hatte Bö bei den beiden Tests ungewöhnliche Schwächen offenbart. Beim Sprint-Rennen lief er auf der letzten Runde nur die 33. Zeit, im Massenstart kam er in der ersten Runde über die 26. Zeit nicht hinaus.

Der große Champion des Biathlons meinte im Anschluss selbst, er müsse "aufwachen". Keiner zweifelt daran, dass das passieren wird, nicht einmal Björndalen.

"Er wird bereit für Kontiolahti sein und dann wird es in den finnischen Wäldern nach Feuer riechen", blickte die Legende dann doch sogar selbst optimistisch voraus.