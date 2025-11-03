Biathlon-Skandal um Julia Simon beschäftigt auch die Konkurrenz: "Sehr seltsam"

Dass Biathlon-Star Julia Simon zugegeben hat, ihre Teamkollegin bestohlen zu haben, beschäftigt auch die schwedische Nationalmannschaft, die mit dem Team fühlt.

Von Aliena Rein

Östersund (Schweden) - Das Geständnis der zehnfachen Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon (29), die vor Gericht zugab, mit der Kreditkarte ihrer Teamkollegin Justin Braisaz-Bouchet (29) Dinge im Wert von mehreren Tausend Euro gekauft zu haben, schlug auch außerhalb Frankreichs große Wellen. Das schwedische Nationalteam fühlt mit Simons Mannschaft.

Vor rund eineinhalb Wochen räumte Julia Simon (29, r.) vor Gericht die Vorwürfe ein, die sie jahrelang von sich gewiesen hatte. © JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP "Ich bin nicht neidisch auf die Situation, das bin ich wirklich nicht", sagte Elvira Öberg (26) beim SVT: "Es war eine totale Kehrtwende von ihrer Seite, das plötzlich zuzugeben, und es fühlt sich wie eine sehr seltsame Situation an." Dass auch die Französinnen selbst nicht so ganz wissen, wie sie mit dem Geständnis der Gesamtweltcup-Siegerin von 2023 umgehen sollen, erzählte erst kürzlich der deutsche Olympiasieger Michael Rösch (42): Die Überraschung sei intern groß gewesen, schließlich hatte Simon jahrelang geleugnet, die ihr vorgeworfenen Taten begangen zu haben. Auch im restlichen schwedischen Team kann niemand begreifen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. "Man ist überrascht und denkt: 'Kann das stimmen?'", fragte Ella Halvarsson (26), Hanna Öberg (30) ergänzte: "Man glaubt nicht, dass so etwas passieren kann."

Hanna Öberg: Situation im französischen Team "nichts, woran man teilhaben möchte"