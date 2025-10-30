So reagierte Frankreichs Biathlon-Team auf Geständnis von Julia Simon

Albertville - Der Skandal um die frühere Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Julia Simon (29), die wegen Kreditkartenbetrugs und Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, beschäftigt die Biathlon-Welt nach wie vor. Der deutsche Olympiasieger und heutige TV-Experte Michael Rösch (42) liefert Einblicke, wie ihr Team das Geständnis aufnahm.

Julia Simon (29) hatte mehrere Jahre geleugnet, ihre Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet bestohlen zu haben. Sie gestand erst vor Gericht. © JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

"Ich habe nach dem Gerichtsurteil Feedback von einigen aus dem französischen Team erhalten - und ohne ins Detail zu gehen, kann ich sagen, dass es für alle überraschend kam, dass Julia die Angelegenheit vor Gericht zugegeben hat. Sie hatte die Vorwürfe zuvor ja über Jahre abgestritten", erzählte der 42-Jährige bei Eurosport.

Simon hatte 2022 mit der Kreditkarte ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet Dinge im Wert von mehreren Tausend Euro gekauft und womöglich auch andere Mitglieder der französischen Nationalmannschaft beklaut, die Taten aber bis zuletzt geleugnet und selbst Anzeige wegen Identitätsdiebstahl erstattet.

Erst vor Gericht rückte Simon mit der Wahrheit heraus, wurde schließlich zu drei Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt.

Rösch habe den "Eindruck, dass die Männer-Mannschaft mit dem Thema eher sachlich umgeht, während es auf die französische Frauen-Auswahl mehr Einfluss hat. Da habe ich doch unterschiedliche Reaktionen erhalten, und natürlich war auch Enttäuschung dabei", plauderte der Pirnaer aus dem Nähkästchen.

Überraschend ist das wohl nicht, schließlich war bisher nur das Frauen-Team von Simons Taten betroffen.