"Mag niemand durchleben, was sie durchmacht": Biathlon-Star leidet mit kranker Kollegin

Lenzerheide (Schweiz) - Das deutsche Biathlon-Team ist mit der Bronze-Medaille in der Mixed-Staffel hervorragend in die Titelkämpfe in Lenzerheide gestartet. Eine Top-Athletin ist jedoch nicht dabei: Vanessa Voigt (27) musste ihre Saison wegen einer schweren Erkrankung vorzeitig beenden. Nicht nur für sie selbst, sondern auch für Teamkollegin Selina Grotian (20) ein schwerer Schlag.