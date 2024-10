Dieser Post sorgt für Wirbel: Kündigt Biathlon-Superstar hier seinen Rücktritt an?

Bö postete dazu ein Foto, das ihn bei seiner WM-Goldmedaille 2016 mit der Staffel am legendären Holmenkollen zeigt. Darunter schreibt er: "Mal sehen, ob die nächste Generation von Biathleten unseren Titel in 5 Jahren verteidigen kann. Ich bin mir sicher, dass es bereits ein großes Ziel für sie ist, in der Staffel zu den kämpfenden Vier zu gehören."

Insgesamt 20 Weltmeistertitel und 76 Weltcup-Sieg in Einzeldisziplinen hat der Norweger bereits gefeiert. Er jagt den Rekord von Ole Einar Björndalen (50). © Jeff Mcintosh/The Canadian Press/AP/dpa

Deshalb schrieb unter anderem ein User: "Willst Du nicht selbst den Dream-Team-Titel auf der Heimstrecke verteidigen?"

Eine Antwort blieb Bö schuldig. In den kommenden beiden Jahren wird er seine Karriere aber womöglich nicht beenden. Denn im Sommer sagte er in einem Interview mit dem Portal "NRK", dass er den Weltcupsieg-Rekord von Björndalen jage. Ole Einar stand unglaubliche 94 Mal ganz oben auf dem Podium. Um diese Marke zu knacken, fehlen Bö noch 18 Siege.

In Sachen Weltmeistertiteln kann der 31-Jährige in diesem Winter aber zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. 20 Goldmedaillen haben beide in ihrer Karriere gewonnen. Sollte Bö bei der WM in Lenzerheide im Februar 2025 nur eine einzige Disziplin für sich entscheiden, löst er Björndalen an der Spitze ab.

Für dieses Alleinstellungsmerkmal tut der Norweger alles und sagt selbst: "Wenn andere schon ein bisschen erschöpft sind vom Training, fange ich im Grunde erst an." Das klingt fast wie eine Drohung. Dass er die Konkurrenz bis 2029 schocken will, ist nach seinem Post eher ausgeschlossen.