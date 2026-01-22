Deutscher Biathlon-Star enthüllt: Darum machte ihr der Stadionsprecher in Ruhpolding Druck

Ruhpolding - Auf den letzten Drücker geht der Kindheitstraum von Selina Grotian (21) doch in Erfüllung: Der deutsche Biathlon -Star fährt zu den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Doch der Weg dahin war steinig, der Druck enorm. Dabei spielte auch der Stadionsprecher in der Chiemgau Arena Ruhpolding eine ungewollt große Rolle.

Biathlon-Star Selina Grotian (21) verspürte beim Weltcup in Ruhpolding einen enormen Druck. Unfreiwillig trug auch Stadionsprecher Karlheinz Kas (69) dazu bei. © Sven Hoppe/dpa

Karlheinz Kas (69) sorgt seit 20 Jahren für sensationelle Stimmung bei den beliebten Wettkämpfen. Klar, dass er über jede Menge Expertise verfügt und den Zuschauern die bestmöglichen Informationen liefern will.

Und so erklärte er am vergangenen Wochenende den Fans mehrfach, dass Grotian noch nicht die Olympia-Norm geknackt hatte und was dafür nötig sei. Obwohl Leistungssportler während der Wettkämpfe immer gut im Tunnel sind, hörte die 21-Jährige jedes Wort, was ihr Unterfangen nicht leichter machte.

"Die Atmosphäre in Ruhpolding ist immer sehr stimmungsvoll. Angesichts meiner Ausgangslage in diesem Jahr lastete allerdings zusätzlicher Druck auf meinen Schultern. Hier auf den Punkt abliefern zu müssen, hat die Sache nicht leichter gemacht. Man hört den Stadionsprecher viel lauter als bei anderen Weltcups und bei mir wurde oft über die Olympianorm gesprochen, da er den Fans die Sachlage erklärt hat", gab sie nun in einem Interview mit der Internationalen Biathlon-Union (IBU) einen Einblick in ihr Seelenleben.

Am Ende reichten ihr Platz 14 im Sprint und Platz 13 in der Verfolgung, um das Olympia-Ticket zu lösen. Mitte der Woche erfolgte die offizielle Nominierung durch den Deutschen Ski-Verband (DSV) und den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).