"Gibt nichts zu beschönigen": Biathlon-Star Strelow rechnet mit WM ab!

Ein Sinnbild für die Biathlon-WM: Die deutsche Mannschaft um Justus Strelow (27) geriet ordentlich ins Straucheln. © Hendrik Schmidt/dpa

"Es gibt nichts zu beschönigen", analysierte der deutsche Staffel-Experte schonungslos in seiner Kolumne bei sport.de.

"Ich finde, als Sportler muss und darf ich dann auch dazu stehen: Ich habe meine eigenen Erwartungen an die WM nicht erfüllt und bin deswegen traurig und enttäuscht."

Strelow hatte sich insbesondere in den Staffeln einiges ausgerechnet: Mit dem deutschen Männer-Quartett stand er bisher in jeder Staffel der Saison auf dem Podium, in der Single-Mixed-Staffel holte der Sachse bei der WM-Generalprobe in Antholz zusammen mit Vanessa Voigt (26) seinen ersten Weltcup-Sieg.

Doch obwohl er bis auf den Massenstart alle Einzelrennen ausließ, um sich auf die Team-Wettkämpfe zu konzentrieren, ging Strelow in allen vier Wettkämpfen, die er bestritt, leer aus - eine große Enttäuschung für den 27-Jährigen.

"Ich möchte gar nicht darum herumreden: Das Ziel, in Tschechien meine erste WM-Medaille zu gewinnen, habe ich verfehlt. Und da es bei einer Meisterschaft nun einmal allein um Edelmetall geht und nicht um Platzierungen dahinter, ist mein Frust groß", betonte der Super-Schütze.