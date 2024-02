Norwegen-Debakel! Deutsche Biathleten mit undankbarem WM-Staffel-Ergebnis

Justus Strelow (27) brachte die Staffel überragend ins Rennen. © MICHAL CIZEK / AFP

Es war kein schlechtes Rennen, das Justus Strelow (27) und Co. am heutigen Samstag in den dreckigen Schnee von Nové Město stapften. An den Top-Staffeln aus Frankreich und Norwegen führte für die Deutschen dennoch kein Weg vorbei.

Doch Weltmeister wurde überraschend keiner der drei Staffel-Favoriten: Schweden sicherte sich den obersten Platz auf den Treppchen! Die Norweger verschossen die sicher geglaubte Goldmedaille beim allerletzten Schießen.

Vetle Sjaastad Christiansen verbrauchte alle Nachlader und musste danach dreimal in die Strafrunde. Den Norwegern um Dominator Johannes Thingnes Bø blieb somit nur der zweite Platz. Auch wenn es zynisch klingen mag: für die Topfavoriten eine echte Enttäuschung.

Bronze ging indes, trotz früher Strafrunde, an Frankreich. Strelow, Johannes Kühn (32), Philipp Nawrath (31) und Benedikt Doll (33) belegten in dem Rennen über 4 mal 7,5 Kilometer nach einer Strafrunde und acht Nachladern den undankbaren vierten Platz.