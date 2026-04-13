Große Überraschung im deutschen Biathlon-Team: Sie übernehmen die Damen!

Planegg - Große Überraschung im deutschen Biathlon-Team: Die Österreicherin Sandra Flunger (44) wird neue Cheftrainerin der Damen. Sie tritt die Nachfolge von Christian Mehringer (44) an, der gemeinsam mit Sverre Olsbu Røiseland (35) nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen gehen musste.

Sandra Flunger (44) wird neue Cheftrainerin der deutschen Biathlon-Frauen. © imago / GEPA pictures

Die Personalie verkündete der DSV am Montag. Neuer Co-Trainer ist Denny Andritzke (37). "Sandra Flunger hat in den vergangenen Jahren als Cheftrainerin in der Schweiz sehr gute Arbeit geleistet und sich auf höchstem Niveau als Trainerin etabliert. Unter anderem hat sie über viele Jahre hinweg die österreichische Top-Athletin Lisa Hauser betreut und maßgeblich zu deren Entwicklung an der Weltspitze beigetragen", erklärte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler.

Flunger betreute von 2018 bis 2024 das Schweizer Frauenteam, in der vergangenen Saison stieg sie zur Cheftrainerin der gesamten Weltcupmannschaft, bestehend aus Damen und Herren, auf. Mitte März verkündete sie dann überraschend ihren Rücktritt und erklärte: "Obschon mir der Abschied schwerfällt, reifte in den vergangenen Wochen meine Überzeugung, dass neue Impulse und Reize für beide Seiten sinnvoll sind."

Flunger wagte einst selbst den Sprung ins Biathlon, trat aber bereits mit 21 Jahren zurück und studierte in Salzburg Sport und Deutsch auf Lehramt. Schon währenddessen startete sie ihre Trainerlaufbahn, die sie nun beim großen Deutschen Ski-Verband (DSV) fortsetzt.

"Deutschland gehört seit jeher zu den führenden Biathlon-Nationen. Entsprechend muss es unser Anspruch sein, das vorhandene Potenzial bestmöglich zu entwickeln. Dafür müssen Strukturen weiterentwickelt werden. Gleichzeitig will ich konsequent die individuellen Stärken fördern, um schlussendlich gemeinsam als Einheit in der Weltspitze Akzente setzen zu können", blickt sie auf ihr Engagement voraus.