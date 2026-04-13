Große Überraschung im deutschen Biathlon-Team: Sie übernehmen die Damen!
Planegg - Große Überraschung im deutschen Biathlon-Team: Die Österreicherin Sandra Flunger (44) wird neue Cheftrainerin der Damen. Sie tritt die Nachfolge von Christian Mehringer (44) an, der gemeinsam mit Sverre Olsbu Røiseland (35) nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen gehen musste.
Die Personalie verkündete der DSV am Montag. Neuer Co-Trainer ist Denny Andritzke (37). "Sandra Flunger hat in den vergangenen Jahren als Cheftrainerin in der Schweiz sehr gute Arbeit geleistet und sich auf höchstem Niveau als Trainerin etabliert. Unter anderem hat sie über viele Jahre hinweg die österreichische Top-Athletin Lisa Hauser betreut und maßgeblich zu deren Entwicklung an der Weltspitze beigetragen", erklärte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler.
Flunger betreute von 2018 bis 2024 das Schweizer Frauenteam, in der vergangenen Saison stieg sie zur Cheftrainerin der gesamten Weltcupmannschaft, bestehend aus Damen und Herren, auf. Mitte März verkündete sie dann überraschend ihren Rücktritt und erklärte: "Obschon mir der Abschied schwerfällt, reifte in den vergangenen Wochen meine Überzeugung, dass neue Impulse und Reize für beide Seiten sinnvoll sind."
Flunger wagte einst selbst den Sprung ins Biathlon, trat aber bereits mit 21 Jahren zurück und studierte in Salzburg Sport und Deutsch auf Lehramt. Schon währenddessen startete sie ihre Trainerlaufbahn, die sie nun beim großen Deutschen Ski-Verband (DSV) fortsetzt.
"Deutschland gehört seit jeher zu den führenden Biathlon-Nationen. Entsprechend muss es unser Anspruch sein, das vorhandene Potenzial bestmöglich zu entwickeln. Dafür müssen Strukturen weiterentwickelt werden. Gleichzeitig will ich konsequent die individuellen Stärken fördern, um schlussendlich gemeinsam als Einheit in der Weltspitze Akzente setzen zu können", blickt sie auf ihr Engagement voraus.
Denny Andritzke kommt aus Thüringen und vertrat Sverre Olsbu Røiseland als Co-Trainer
Ihr neuer Assistent Denny Andritzke war in den vergangenen sechs Jahren als Nachwuchstrainer im DSV tätig und hatte zuletzt das Damenteam am Stützpunkt Oberhof betreut.
"Mit Denny Andritzke als Co-Trainer wird das Trainerteam optimal ergänzt. Wir sind überzeugt, dass dieses Gespann wichtige Impulse setzen wird", erklärte Bernd Eisenbichler die Besetzung der zwei wichtigen Stellen.
Andritzke hatte im Januar 2025 schon einmal Sverre Olsbu Røiseland beim Weltcup in Oberhof in seiner Rolle als Assistenztrainer vertreten. Der Thüringer selbst wollte einst Biathlet werden, in seinem Jahrgang war die Konkurrenz mit Athleten wie Erik Lesser und Simon Schempp aber enorm. Ähnlich wie seine neue Chefin Flunger beendete Andritzke schon zeitig seine eigene Karriere, hängte Skier und Gewehr mit nur 20 Jahren an den Nagel.
An den Biathlon-Sport hat er aber schon lange sein Herz verloren, stand sogar 2004 bei den Weltmeisterschaften in Oberhof als Ordner am Parkplatz. Nun hat er demnächst eine der wichtigsten Stellen inne.
Das Duo soll das Damenteam wieder auf Vordermann bringen und dafür sorgen, dass die entstandene Lücke zur Weltspitze vor allem nach dem Rücktritt von Franziska Preuß geschlossen werden kann.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / GEPA pictures, IMAGO / Harald Deubert